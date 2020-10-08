【NBA總決賽】湖人提前穿上「黑曼巴球衣」　決心衝冠紀念Kobe

湖人目前在NBA總決賽以場數3：1領先熱火，距離重奪總冠軍只差一步。湖人上下為迎接這歷史一刻，球隊今天宣布本周六（10日）開打的Game 5將穿着「黑曼巴球衣」（Black Mamba Jersey），象徵他們對總冠軍志在必得。

2020年對湖人而言，是夾雜不同情緒的一年，有悲傷、有興奮，更多是悲喜交雜的矛盾。

一場直升機墜毀事故，奪走湖人球星高比拜仁（Kobe Bryant）的性命，今年初湖人上下愁雲慘霧，後來遇上賽季因新冠肺炎而停擺近5個月，得到喘息機會。

一場直升機墮毀事故，帶走了永遠的湖人傳奇高比及次女兒Gianna在內9人性命。（Getty Images）

復賽後的湖人重新出發，一舉以西岸第一殺入季後賽，一路突破走到西岸決賽。湖人最終無驚無險拿下西岸冠軍，一個他們苦候10年的西岸冠軍，尤其在高比離開的這一年，這個冠軍更添一種傳承的意味。

如今湖人在總決賽已經以場數3：1領先熱火，只要再勝一仗，便能繼Kobe領軍於2010年奪冠後，再次重返屬於他們的巔峰。

湖仁確定球隊將於Game 5穿上「黑曼巴球衣」。（Twitter截圖）

在紀念Kobe以及重返榮耀的雙重意義，湖人決定提早於Game 5穿上由Kobe設計的「黑曼巴球衣」。

此前，湖人原定於總決賽Game 2及Game 7穿上這球衣，惟如今他們在Game 5提早奪冠機會高唱入雲，加上他們於季後賽身披「黑曼巴球衣」不失一場，故此在關鍵一戰中提早穿這球衣，亦顯示出球隊的必勝決心。

湖人曾在東岸決賽Game 2之中，安東尼戴維斯在完場1.1秒命中三分球絕殺金塊，正是穿上這件「黑曼巴球衣」。（Getty Image)

安東尼戴維斯曾表示，「只要穿上曼巴球衣便不想輸。」（Getty Images）

對於湖人的決定，Kobe遺孀Vanessa顯然樂見他們的安排，她更在instagram限時動態中為球隊打氣。

Vanessa在instagram為湖人打氣。（instagram截圖）

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