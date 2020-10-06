【籃球熱話】JR史密夫連珠炮發　狂轟白宮防疫措施不如NBA

美國總統特朗普（Donald Trump）及太太梅拉尼婭早前確診新冠肺炎，身邊的幕僚和共和黨議員陸續確診，甚至連白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）亦中招。身在NBA隔離泡泡的湖人球員J.R.史密夫諷刺問道：「國會怎麼沒檢測措施？」

NBA於3月曾一度因為新冠肺炎疫情停擺，直至7月下旬在奧蘭多迪士尼園區內以隔離泡泡方式（bubble）復賽，至今仍然保持零確診。

除了聯盟禁止外人進出園區外，同時每天檢測病毒，確保職球員健康，難怪J.R.史密夫看到白宮接二連三的確診消息，忍不住發出上述慨嘆。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

特朗普在確診後曾一度住院，現已返回白宮，繼續工作並準備第2場美國總統大選辯論。（Getty Images）

NBA球隊隊徽 X 迪士尼卡通：（按圖放大）

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NBA防疫措施完勝白宮

「自從進入泡泡後，我每天都接受檢測。剛看了CNN，國會怎麼沒檢測措施？」J.R.史密夫言語間暗諷美國政府防疫揩施還不如NBA，全因聯盟確實嚴密防疫。

帝王球員賀美斯（Richaun Holmes）曾於復賽之初違規取外賣食物，結果被強制隔離10天，足見聯盟為了防疫的一絲不苟。

NBA復賽後嚴密防疫，連同J.R.史密夫在內的各支球隊的職、球員每天要檢測病毒。（Getty Images）

JR史密夫質疑美國政府防疫不足。（Twitter截圖）

經歷NBA泡泡內的嚴謹防疫措施，難怪J.R.史密夫也看不下去：「我拿一個外賣也要被隔離14天，然而總統與白宮發言人不需檢測並到處面向人群。」

回想起美國上下於3月初因NBA停擺後，才開始呼籲民眾留家抗疫，減少社交接觸，J.R.史密夫對此有一番看法：「想不到運動員的聲音竟然比起總統更重要及奏效。」

J.R.史密夫表示運動員的說話比總統更重要。（Getty Images）

J.R.史密夫一向敢言，J場內場外「神經」事跡（按圖放大）：