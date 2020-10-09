【NBA】熱火希路爸怕兒子誤交損友　曾訊息轟炸：小心占美畢拿

由NBA季後賽至今，熱火的拚勁一直大受好評，當中占美畢拿（Jimmy Butler）及新秀希路（Tyler Herro）的演出亦給予球迷熱火新希望。 惟畢拿向來麻煩事多，不少人也定型他為兇神惡煞不得招惹，當中其一就是希路的爸爸，他更曾勸喻兒子遠離畢拿。

據《ESPN》記者Brian Windhorst引述，去年希路以第13位獲熱火選中，隨即7月份收到「大哥」占美畢拿在芝加哥一起訓練及玩耍，但此事卻令希路爸爸憂心。

難道希路這樣子是給爸爸的？（Getty Images）

Brian Windhorst透露當日希路爸爸說了一席話：「作為父母，你聽到一些關於畢拿的事情，你就會想要去確認他（希路）是否沒事。」怕兒子遇人不淑誤入歧途，爸爸接着做了天下父母最愛的行為：不停傳短信給Herro，提醒他要注意「安全」。

希路的爸爸曾勸喻兒子遠離畢拿，結果證實當日的憂慮是多餘。（網上圖片）

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結果希路亦作出典型兒女的反應，他生氣地回覆：「你不要再傳訊息給我了！占美是一個很好的人。」事實畢拿當希路弟弟般看待，在芝加哥的一周是訓練為本，前者在訓練結束後隨即向傳媒大讚該新秀的動作、步法有如在NBA打滾10年般成熟。

隨着球季展開二人關係也變得親近，畢拿不時在社交媒體上載「弟弟」動態，並自設「TylerTuesday」的標籤，其後也曾試過在訓練上穿起希路高中時的14號球衣。

Jimmy Butler and Tyler Herro are wildddd 😅😂pic.twitter.com/U0fUEpEWri — Cats Coverage 😼 (@CatsCoverage_) October 23, 2019

畢拿曾在訓練上穿起希路高中時的14號球衣。（網上圖片）

面對老大哥的照顧及教導，希路心懷感激並揚言：「我想幫占美實現總決賽的夢想，他從來沒有進入過的；自從我來到邁阿密，他就像一位好大哥，並很照顧我，我知道勝利對於他意味著什麼，我想幫助他晉級總決賽。」然而二人亦在今季晉身總決賽，熱火暫以1：3落後湖人，最終兩「兄弟」能否在明天（10日）的Game 5攔下「紫金兵團」？大家拭目以待。

NBA總決賽賽程，由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）轉播：