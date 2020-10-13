【NBA人物】侯活回到湖人終奪總冠軍　大男孩長大願為球隊犧牲

湖人相隔十年重奪NBA總冠軍，除了是完結無力的「後高比時代」，也是「大師兄」、老將懷特侯活（Dwight Howard）的「第二春」。 大家所認識的懷特侯活，或許還是魔術時代稱霸籃下的「魔獸」，又或是入樽賽的超人，昨天，湖人以106：93擊敗熱火奪冠後，他只是一個抱着總冠軍獎盃捨不得放手的老將。

34歲，打滾16年，走過高山低谷，這位NBA末代高中生狀元，曾經能主宰籃下，攻守兩端都處高水平，但卻一度淪落到沒有球隊願意收留。「這是我回到湖人後，每天都在夢想的這個時刻。」侯活深情的看着獎盃，浪子回頭終迎來第一個NBA總冠軍，一邊抱着它作Instagram直播，哭成淚人。

賽後捧著獎盃不放，深情的看著夢寐以求的它，場面感人。（AP）

「我現在握着這冠軍獎盃，但說實在這感覺還沒真的進到我心中，所以我就是想辦法享受這時刻，我感激這個機會，這肯定是上天保佑」，還像個大男孩的說「今晚不睡了」，男兒有淚不輕彈，無法想像過去低迷的他有多渴望一次冠軍。

放棄NCAA 成末代高中生狀元

侯活出生身體育家庭，父親是高中的體育主任，母親則曾是籃球員，而侯活也很早就展現了過人的天份，高中代表學校出賽129場，場均交出16.6分、13.4籃板和6.3封阻。2004年更一口氣拿下4個最佳球員獎，其中包括美國認受性高的佳得樂、麥當勞最佳高中球員獎；同年侯活也決定直接跳級，放棄大學和NCAA，殺上更大的舞台。

不管在哪一隊，侯活都像一個大男生。（Getty Images）

年輕的潛力中鋒

當年侯活獲魔術以狀元籤收歸己有，新秀年就全勤以正選大前鋒上陣82場，場均12分和10籃板成為NBA史上最年輕華季「雙雙」的球員，更入選新秀一隊。魔術為了想讓這位18歲的小子好好的成長，就請當年主力培養奧尼爾（Shaquille O’Neal）的教練Brian Hill回隊；除了將侯活放於應當的位置，更主張改善其「孭位」等的籃下防守意識，在兩年間侯活就成為了聯盟最強中鋒，也成為NBA史上最年輕單場成就20分和20籃板的球員。

逗趣，搞怪，愛玩，但在NBA打滾多年都沒有長大，直至回到湖人。（Getty Images）

在得到所有的時候 他還太年輕

巔峰時期的侯活完美表現出自己的空間感、臂展等，更是對手上籃時的惡夢，因為稍有不慎就會被他狠狠的封阻下來。2008-09賽季，侯活已經進化得七七八八，當時他以場均20.6分、13.8籃板以及2.9封阻獲封為聯盟籃板王、封阻王和最佳防守球員，更入選防守一隊、二度入選年度第一隊和三度入選明星賽。該季除了是侯活自己豐收的季度，帶領球隊打出59勝32負的成績，以東岸第三位之姿殺入季後賽。在東岸決賽完全釋放，其中第六戰侯活交出40分和14籃板，以場數4：2擊退騎士。

被湖人一挫銳氣

可是轉眼到了總決賽，當湖人對上魔術後者的戰力明顯不遞，當時的侯活在加素（Pau Gasol）和安祖拜林（Andrew Bynum）的「招呼」下，備受制肘，得分和命中率都下滑，最終被湖人以1：4擊退。雖然擁有侯活的魔術連續6年殺入季後賽，但最終因傷首輪缺席被淘汰一事被釋出，同時展開湖人之旅。

曾經和高比有過不和傳聞，再回到湖人，也因為一個入樽賽的邀約而和好，卻永遠無法完成這個演出。（Getty Images）

當時的明星陣容並不奏效。（Getty Images）

一次的湖人磨合失敗 侯活走下岥

雖然當時與高比拜仁（Kobe Bryant）、慈世平（Metta World Peace）、拿殊（Steve Nash）和加素合作，但因為球隊總是圍着高比轉，更莫講球權，加上與加素籃下的默契不足，種種因素令湖人新班底磨合失敗，在季後賽首輪被馬刺橫掃，一季完結隨即解散。當時更一度爆出侯活和高比對打法、態度等問題各持己見，在兩人之間，湖人站在哪一邊都顯然而見，最後不歡而散；侯活被這段經歷深深影響，變得更不願溝通，不敢承擔責任。

34歲，侯活只想要贏。（Getty Images）

NBA流浪終回到洛杉磯

往後的三年在鷹隊、黃蜂和巫師中「流浪」，情況並不樂觀。侯活總像一個貪玩的大男孩，但十年過去他依然沒有長大；不聽別人意見，總執意在場上單打，說一些自己都做不到的精神喊話，自然讓隊友相當不滿。這個超級中鋒慢慢變成無人問津的棄將，直至回到洛杉磯，他知道這是自己最後的救贖，「我只是想贏球」他說。

媽呀！我終於得咗啦！（AP）

在開季的第三場比賽，侯活8射全中，拿下16分、4籃板和4封阻，開始救贖之旅。球隊看到侯活的改變，上場時間、得分和觸球時間都是生涯新低，更願意做一切「Dirty Works」，不再要求大量球權，卻讓他造出生涯最高效率，他學會做團隊需要的事，而不是自己想做的事。這樣的侯活，或者沒有在場上展現主宰禁區的霸氣，但犧牲小我卻成就人生的第一冠。

高山低谷，才能讓一個人成長。（AP）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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