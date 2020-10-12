【NBA總決賽】湖人勇挫熱火奪冠第17度稱霸　半場淪垃圾時間

NBA總決賽，邁阿密熱火上仗力戰險勝洛杉磯湖人，將這系列賽帶入第6場。熱火眾將體能略見疲態，使今場戰況不如上仗激烈，湖人在半場大幅領先28分，半場已淪為 「垃圾時間」，「紫金軍團」最終以106：93擊敗熱火，將今年的總冠軍獻給高比拜仁。

洛杉磯湖人在總決賽第5仗多項法則被打破，「黑曼巴戰衣」必勝的神秘力量及勒邦占士領先3：1必勝的紀錄等，熱火的占美畢拿一人力戰47分鐘轟入「大三元」領軍力克湖人，將今年總決賽帶入第6場。

湖人熱火過去5場戰況：

湖人今仗正選先收起懷特侯活（Dwight Howard），改打小球陣容，以卡路素（Alex Caruso）任正選；熱火依然是上陣的正選5人，在大軍名單中出現在Game 1傷出的祖傑治（Garon Dragic）。

在總決賽首戰傷出的祖傑治，趕及在今仗復出。（Getty Images）

上仗三分手感火熱的鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson），在開賽初段連入兩球三分，惟「紫金軍團」在首節末段逐漸拉開比分，以28：20領先。首仗傷出的祖傑治，休養4場後再度登場，在首節末段入替，卻需時適應比賽節奏。

熱火上仗全場僅動用7人，今仗略見疲態，在起手及罰球準繩度遠不及上仗，加上老將朗度成為今仗湖人的「X-Factor」，湖人戰至第二節末段更拉開多達30分的優勢，半場已以64：36大幅拋離熱火。

朗度今仗成為湖人的「X-Factor」，助球隊在第二節拉開比分。（Getty Images）

湖人遙遙領先下，戰情不如上仗般緊湊，近30分的優勢下，僅半場已變成「垃圾時間」，兩軍分差一直徘徊在30分左右，即使熱火在最後一節拉近比分，湖人最終以106：93，總場數4：2擊敗熱火，第17度捧走NBA總冠軍。

勒邦占士領湖人第17度捧走總冠軍。（Getty Images）

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

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以高比方式說再見（按圖放大）：