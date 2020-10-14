【NBA】總冠軍比名人堂傳奇多　湖人「靈堂射手」一句話反擊黑粉

說到今季NBA總決賽的主角，除了4奪最有價值球員的勒邦占士，當然更有Game 5射失關鍵三分的丹尼格連（Danny Green）。這名射手因季後賽後表現不穩，惹來大批球迷負評，而此更加禍及老婆收到死亡恐嚇。

丹尼格連在季後賽場均得到8分、3.1籃板及1.2助攻，三分命中率33.9%，作為一名球隊正選射手，這些數據難叫球迷收貨。

丹尼格連（Danny Green）因季後賽後表現不穩，惹來大批球迷負評。（Getty Images）

然而在總決賽期間，他的表現持續不穩，Game 3不敵熱火後，大批湖人球迷發起了一輪簽名請願，提出如若奪冠也不該及丹尼格連冠軍指環。其後球迷的憤怒及丹尼格連的狀態雙雙沒有好轉，這名射手Game 5在最後時刻射失三分，球迷一怒下更有人向連架妻發出死亡威脅。

【湖人隊內再拿總冠軍的他們，最後一個意想不到！】

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Game 5最後時刻射失三分重溫：

不過隨着湖人順利奪冠，格連也IG上傳多張慶祝照片，他並且以短句回擊那些質疑聲音：「你們想說什麼就說吧，我又增加一個你們拿不走的東西。」

總冠軍次數比Danny Green少的名人堂球員：

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的確，丹尼格連再次奪冠是不爭事實，球迷再抨擊亦無補於事。連計這座總冠軍，格連成為史上第4位能在3支不同球隊奪得總冠軍的球員，另外3人分別是隊友占士、名宿荷利（Robert Horry）、沙利（John Salley）。

「你們想說什麼就說吧，我又增加一個你們拿不走的東西。」（Instagram）

10年來影響着湖人的畫面：

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