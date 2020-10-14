籃球熱話｜與女記者打賭吞敗　韋迪服輸受懲罰　至於另一筆數....

每逢有波鬥，坊間當然也有林林總總的賭博。賭注通常都是錢，惟亦有人以奇怪、羞恥行為作落敗懲罰。就如熱火名宿韋迪，與女記者Cari Champion打賭今年總冠軍將是母會奪得，最終他吞下敗仗並接受懲罰。 惟心水清的球迷該知道，有另一筆「街數」全世界亦等待韋迪（Dwyane Wade）還債。

由湖人與熱火合演的NBA總決賽充滿話題，場內球員鬥得難分難解，場外的賭博亦爭得面紅耳熱。熱火名宿韋迪賽前與女記者Cari Champion打賭，今年總冠軍將是效力多年的熱火，最終別人贏了，韋迪亦願賭服輸。

熱火名宿韋迪與女記者Cari Champion打賭總冠軍將是母會，最終他吞下敗仗並接受懲罰。(影片截圖）

韋迪日前在Instagram上載「找數」證據，他把「後尾枕」的頭髮後噴上紫色的「L」。「L」究竟是什麼？當事人也一知半解：「賭注就是在頭髮上染上紫色的L，但我不知道這是為湖人（Lakers）？還是因為我輸了（Loser），又或者是你們的損失（Loss），反正我會履行了，給你們看看。」

韋迪他把「後尾枕」的頭髮後噴上紫色的「L」。（影片截圖）

作為一代名宿，願賭服輸乃氣派，不過在「誰是總冠軍」的賭博上，韋迪似乎不止下了一個賭注。NBA總決賽期間，韋迪與湖人名將奧尼爾（Shaquille O’Neal）在NBA TV節目中，二表明各自的立場，其後爭論得激烈，奧尼爾提議不如來一場豪賭：「讓我們賭一場吧！如果熱火奪冠，我給你一座屬於我的FMVP獎盃。」然而韋迪二話不說：「好吧！如果湖人奪冠的話，你拿走我的FMVP獎座吧！」

韋迪與奧尼爾之間的「豪賭」：

Shaq and D-Wade made an all-time NBA Finals bet @br_betting



Loser has to give up their Finals MVP trophy 😳



(via @NBATV) pic.twitter.com/CBJfv6Wq53 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2020

奧尼爾提出以各自的FMVP獎盃作賭注。（影片截圖）

不過，NBA總決賽完結至今第3日，韋迪仍未有任何「找數」跡象，難道頓時才發現自己僅有1個FMVP獎盃，「賭本」薄弱下準備「走數」？

NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：

+ 20 + 20 + 20

可見韋迪「賭本」非常薄弱...... （Getty Images)

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：