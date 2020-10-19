【NBA】湖人交易傳聞　朗度將離隊　「無冠控衛」二揀一補強？

湖人奪冠，接下來除了洛杉磯市球迷瘋狂慶祝，轉會新聞亦炒起熱烘烘。當中最受外界關注的是基斯保羅（Chris Paul）加盟傳聞，攜手摯友勒邦占士（LeBron James）組織「宇宙隊」。不過昨日卻傳來新消息，指湖人對另一名「無冠控衛」產生興趣，並將以古斯馬（Kyle Kuzma）作交易籌碼。

湖人上周捧起隊史第17個NBA總冠軍，惟奪冠未幾該隊下季的補強計劃火速成為討論話題。關鍵之一為控衛朗度宣布打算投入自由市場待價而沽，因此面臨經驗老將離開的危機，湖人不得不適時補強戰力，而上周即傳來引入基斯保羅的傳聞。

《Bleacher Report》記者Eric Pincus指出，有東岸球隊高層直言CP3非常願意重返洛杉磯，加上「勒邦占士非常信任他」，該雷霆「大哥」即將攜手占士、安東尼戴維斯組織最強組合。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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不過，要得到能CP3這樣的球隊主力及組織者，湖人就得想方法騰出薪酬空間給予2年8560萬美元合約。有見及此，昨日卻傳來另一側轉會消息。活塞的戴歷羅斯（Derrick Rose）與湖人拉上關係，並指活塞相當願意完成交易。

（Getty Images）

以D Rose代替朗度對湖人也不妨一試，當中2年1500萬美元的合約亦令補強計劃變得划算。不過，資深記者德凡尼（Sean Deveney）指，務求重建的活塞也希望得到古斯馬（Kyle Kuzma）作交換。

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