【NBA】金塊選史上5大受歡迎球員　安東尼未在列　拓荒者看不過眼

今季帶領金塊打出佳績的祖傑（Nikola Jokic）成為球迷寵兒，球隊官方Twitter乘勢挑選5位不同世代的金塊球員，讓球迷分享他們最愛的球員。惟金塊分享的照片卻沒有「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），拓荒者有見及此，亦發布一張相似的貼文並加上「甜瓜」，如此的舉動實在非常窩心！

金塊在剛過去的球季中打出連場令人驚喜的對賽，一路從不被看到走到西岸決賽，更是首支球隊能夠在季後賽兩度落後1：3晉級。經歷了一個神奇賽季，金塊的球員人氣更高，陣中主將祖傑當然成為人氣王。

祖傑既有內線身高優勢，同時具備投射能力。（Getty Images）

新一個賽季將於明年才開打，不過球隊在休賽期仍然保持活躪，金塊決定於網上與球迷互動。金塊上載了一張圖片，包括不同時代的金塊球員，包括範艾素（Nick Van Exel）、莫湯保（ Dikembe Mutombo）、比立斯（Chauncey Billups）、英格利殊（Alex English）及祖傑，並問球迷誰是他們最喜歡的金塊球員。

金塊一個與球迷互動的貼文，引起球迷熱烈討論。（twitter截圖）

安東尼全盛期穩定得驚人的表現（按圖放大）：

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惟當初在2003年選秀被金塊以探花選中的「甜瓜」安東尼，卻不在金塊官方的5人名單內。部分球迷紛紛留言詢問為何沒有安東尼，認為他曾經助金塊重返闊別24年的西岸決賽，也是金塊隊史上重要一人。網民議論紛紛，惟「甜瓜」沒有出面評論甚麼，反倒是拓荒者跳出來力撐安東尼。

安東尼在2009年帶領金塊打入球隊闊別24年的西岸決賽，與當時高比與加素（Pau Gasol）率領的湖人爭奪總決賽資格。（Getty Images）

拓荒者仿效金塊發布一張照片，包括尼拉特（Damian Lillard）、羅爾（Brandon Roy）、禾頓（Bill Walton）、德士拿（Clyde Drexler），以及當然少不得安東尼。拓荒者特地標上「隊史中哪一位球員是你們最喜歡的？」，整個設計讓人聯想起金塊的貼文。拓荒者這一個為安東尼的反擊，實在非常窩心。

拓荒者以一個相似貼文還以顏色。（twitter截圖）

安東尼在2003年參加選秀進入聯盟，擁有恐怖單打得分能力的他在金塊度過了7個年頭，均保持高效的亮眼表現，每季場均得分超過20分，籃板及助攻亦不俗。安東尼更於2009年帶領金塊重返西岸決賽，雖然當年不敵高比拜仁（Kobe Bryant）率領的湖人，但他讓金塊球迷看到了希望。

湖人2009年以場數2：4淘汰金塊，最後一舉拿下總冠軍。（Getty Images）

後來，安東尼於2011年轉投紐約人，這6年間他仍然保持穩定發揮。後來他輾轉短暫效力雷霆、火箭，於2019年初被交易至公牛，僅10天就被裁走，然後一直無人問津。直到今個賽季被拓荒者簽下補強，再次踏上他的籃球路。

安東尼今季重回NBA，身穿拓荒者球衣的他似乎找到一個適合他的容身之處。（Getty Images）

同場加映，10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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【同場加映：JR史密夫搶鏡實錄】

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【同場加映，總冠軍次數比Danny Green少的名人堂球員：】