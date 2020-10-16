【NBA】安東尼戴維斯或重新簽約湖人　冠軍最後拼圖朗度何去何從

經歷了10年，湖人從高比拜仁（Kobe Bryant）到勒邦占士（LeBron James），終於再次捧起總冠軍。惟這班奪冠功臣的合約不少面臨球員選項，他們的去留亦是外界關注的話題。其中，安東尼戴維斯（Anthony Davis）計劃跳出現有合約，再與湖人簽訂新合約，繼續留隊。

湖人拿下總冠軍背後，當然少不得眾將的汗馬功勞，他們亦成為不同球隊希望招攬的對象，不過安東尼似乎想繼續留在在湖人，來季挑戰衛冕。

繼2010年後，湖人再次高舉總冠軍獎盃。（Getty Images）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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據外媒報道，安東尼目前合約尚餘一年為球員選項。據外媒報道他計劃跳出合約，並重新與湖人簽約，全為爭取一份大合約。根據勞資協議規定，安東尼最多可以與湖人簽下一份起薪為工資帽30%，漲幅為8%，最長5年2.02億的頂薪合約。

安東尼與占士一拍即合，首次聚頭湖人便拿下總冠軍。（Getty Images）

姑勿論湖人會否奉上這份合約，從安東尼於季後賽場均27.7分、9.7籃板、3.5助攻，即使扭傷腳踝仍然奮戰，終為湖人贏得久違10年的總冠軍。如此的表現，加上他與占士的默契，確是湖人衛冕所需要的一大戰力。

安東尼的高效攻守加上他的實力，相信來季為了衛冕的湖人希望他繼續留隊。（Getty Images）

除了安東尼以外，湖人至少3位球員在來季處於球員選項，包括「Playoff Rondo」之稱的朗度（Rajon Rando）。朗度的籃球技術、能力人所共知，不過最被欣賞的還是他那靈活頭腦以及籃球智商。據悉朗度將跳出球員選項，湖人固然有意續約，惟其他球隊展現對他的興趣，將他視為奪冠不可缺少的一個元素。

朗度的一流組織及領導能力，為湖人致勝的關鍵之一。（Getty Images）

從難以控制的魔獸到浪子回頭，侯活（Dwight Howard）湖人擔當工兵角色。他的防守功力毋膺置疑，為湖人擋下不少對手致命進攻，證明他仍然寶刀未老。湖人去年與侯活簽下一份一年底薪合約，如今他於休賽期已成為自由球員，當然彼此有意續約，惟外媒報道勇士似乎對這名老將有興趣。這也難怪，勇士內線欠奉，確實缺少一位長人於來季為他們把關，配合「浪花兄弟」的攻勢。

侯活的防守力量，為湖人擋下不少攻勢。（Getty Images）

最後一位卡特維普比（Kentavious Caldwell- Pope）去年與湖人簽下一份2年1600萬合約，今個休賽期KCP擁有球員選項。雖然今季表現飄忽，一度導致球迷抵制湖人向他頒授冠軍指環，不過KCP還是在總決賽中於攻防兩端有表現，還看雙方會否再續前緣。

KCP在暗處冷不防的三分球，在總決賽時一度為湖人逆轉形勢。（Getty Images）

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