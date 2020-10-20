【籃球熱話】訓練狂人占美畢拿停不了　穿韋迪球衣在遊艇練投籃

熱火占美畢拿（Jimmy Butler）自今季NBA總決賽後球迷支持度大大提升，他受歡迎之處除了「大三元」的數據，在場上的拼勁及對籃球熱愛也令人感動。 賽季完結後球員們速速投奔假期，占美畢拿也與家人坐遊艇出海玩樂，誰料到這名熱火主力、竟離開不了籃球，在艇上加上籃框並練習射術。

NBA總決賽上周落幕，熱火不敵湖人與總冠軍擦身而過。縱使飲恨而回，但對於熱火及主力占美畢拿而言，仲復賽後過五關斬六將至在總決賽迫得對手透不過氣，今季絕非失敗。

畢拿穿上名宿韋迪3號的球衣在遊艇上進行投籃訓練。（Instragram）

不過對於畢拿，賽季結束並不代表訓練終止，離開賽區後的第二天他已恢復練習，然而日前與家人出海遊玩，也沒有停下來。畢拿在Instagram上載即時動態，他穿上名宿韋迪3號的球衣在遊艇上進行投籃訓練。

占美畢拿出門必帶十件物品：（按圖放大）

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畢拿向來不會浪費任何訓練機會，早前NBA復賽事期間這名訓練狂人頻頻在酒店房間練習運球，嘈吵得令「鄰居」向保安投訴。在6場總冠軍賽中，畢拿場均43分鐘貢獻26.2分8.3籃板9.8助攻，然而屢次在關鍵時下廷身而出，也以不斷訓練「身教」後輩，這名「大佬」是眾人的學習對象。