NBA人物︱亞洲人NBA生存之道　2.03米渡邊雄太願為日本孩子證可能

NBA月底將會開鑼，近日頻頻傳出交易消息，昨日（28日）就傳出速龍簽下日本的「過江龍」渡邊雄太。 從田臥勇太、富樫勇樹到八村壘，日本明星球員紛紛越洋挑戰這個最高水平籃球聯賽，身高2.03米，今年26歲，過去兩年曾為灰熊效力的渡邊雄太就是其中一位。

剛完結2018年簽下的兩年灰熊雙向合約，渡邊雄太將會以訓練營合約加入速龍，雖然不是一份正式的球員合約，但仍能在訓練中表現爭取進入15人名單。

可能大家會覺得，想在速龍爭取一席之位是遙不可及的目標，但渡邊雄太也不是省油的燈。

來年渡邊將會從灰熊轉到速龍。（影片截圖）

被選中的人

出身籃球世家，父母都曾效力日本籃球聯盟，姐姐也是現役女子日本W League的球員，渡邊雄太從小就在籃球氛圍和父親的特訓中長大。雖然升初中時身高只有1.6米，卻在高中時期火速成長至1.9米，讓他擁有身形的同時有着後衛的打法、腳步和速度。

渡邊雄太16歲進入日本國家隊培訓，是當時史上年經最輕的受訓球員，紀錄直到近年才被15歲的田中力打破；身高2.03米、體重98公斤、左撇子射手，在日本球壇有着和高中時期勒邦占士（LeBron James）一樣的稱號：The Chosen One（被選中的人）。

渡邊雄太的名字不及八村壘深人民心，但對日本人來說，渡邊就是本土籃球的榜樣。（Getty Images）

亞洲人在美國男籃生存之道

被全日本寄予厚望，渡邊在2013年到美國就讀預校全季交出13分6籃板，助球隊以26勝8敗的成績，拿下全美國預校冠軍賽的門票。

初來報到的他，其實一句英文都不會，籃球就是他和隊友唯一的共同「語言」，在場上和隊友相處也成了他學習英文的方法。雖然場上體能比自己好，能力比自己高的人多的是，但渡邊和父親都認為自有在球場上生存的方法。

2.03米的身形，卻同時有後衛的技術，可算是亞洲人中少有。（Getty Images）

「他的球風或者不是最華麗，但卻要讓大家知道，渡邊雄太是可以用罰球穩取兩分的球員。」父親渡邊英辛早認清真相，因為亞洲球員天生運動能力不及黑人球員，所以重點在於渡邊能在碰撞時製造犯規，然後射入罰球。

就算沒有在美國打出驚人的全明星表現，也可以做一個穩打穩紮的得分點，這就是渡邊的生存之道。

一字英文都不懂，就大膽的赴美挑戰。（Getty Images）

渡邊隨後升上NCAA甲級大學George Washington University，同時仍有Fordham University招攬，渡邊成為首位獲取NCAA 甲級獎學金的日本本土球員，也是第4位能站上NCAA 甲級的日藉球員；大學4年平均交出10.9分、4.5籃板和1.5助攻，2018年更獲膺為最佳防守球員，其中147個封阻和出賽紀錄也列為校史第二。

同年他選擇參加NBA選秀，就在這人腳相當強大的一年，有當錫（Luka Doncic）、崔楊格（Trae Young）等人，渡邊沒有被選中，卻獲得籃網的邀請參加夏季聯賽，隨即灰熊就向渡邊提出一份雙向合約。渡邊雄太就這樣成為田臥勇太後第二位加入NBA的日本本土球員，但他只能為灰熊出賽最多45天，其餘時間都要留在發展聯盟。

渡邊在NBA上陣時間不多，還有不少是「垃圾時間」，但他在發展聯盟中的確不一樣，平均交出17.2分、5.7籃板和2.2助攻，命中率達到54%，三分命中率也有36%。

「我希望日本的小朋友看到這場比賽後，能覺得加入NBA是一個能達成的實際夢想。」 渡邊雄太

東京奧運將能看到在NBA發展聯盟奮鬥一年的成果。（Getty Images）

雖然在NBA渡邊雄太的名堂不及同樣來自日本的八村壘響亮，但對於日本本土籃球來說，確實有很大的影響。渡邊雄太的球衣是在日本銷售排行第一，灰熊的周邊也隨之變成熱門商品。

渡邊雄太在第一場NBA比賽後說：「我希望日本的小朋友看到這場比賽後，能覺得加入NBA是一個能達成的實際夢想。」亞洲人要在NBA打滾本來比較不容易，但渡邊雄太在努力達成自己目標的同時，也希望成為日本小朋友的一個模版。

深知自己的能力、天賦不及黑人，但覺得自己一定有一套生存之道。（Getty Images）

【邊年選秀最屈機？】（按圖放大）：

+ 39 + 39 + 39

同場加映：【NBA最性感日本美女記者】（按圖放大）