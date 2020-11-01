【女生自強】1.64米的日本新晉第一控衛　首度參戰亞洲盃即奪MVP

籃球場上，長得高就是「著數」；同樣的位置，身高1.8米總比身高1.6米更具殺傷力——這就是大多數人對籃球員的判定。 鏟入內線時毫無懼色、繞過比自己高出「兩個頭」的防守者、在對方的包夾下上籃、也善於埋伏在三分線上放暗箭。身高只有1.64米，表現卻像極了女版富樫勇樹——她就是2019年助日本順利完成亞洲盃4連霸，也是拿下MVP（最有價值球員）和入選最佳5人的本橋菜子。

「她是場上最具爆發力的球員。」前NBA球員、日本國家隊總教練Tom Hovasse，如此評價身高只有1.64米的本橋菜子。自如地穿梭在高人林立的國際賽場上，身高對本橋來說並非弱點，畢竟要防守她，就已經要花一番功夫。

日本4度拿下女子亞洲盃冠軍。（FIBA）

小不點大無畏

其實在成為亞洲盃MVP前，本橋菜子正處於低潮，找不到適合自己的打法和節奏，還被迫讓出正選之位，但後備上陣的她一點一點贏回教練的信任。從第一場上陣15分鐘射入9分，到102：61「大炒」韓國的一場，上陣19分鐘射入6球三分拿下21分，三分命中率達到75%，隨後對澳洲和決賽對手中國的「長人陣」，本橋沒被影響，分別轟入22分和24分。

那怕是場上最矮小的一個，都有其生存之道。（FIBA）

本橋直言自己從來都沒有考慮過成為日本隊一員的這件事。（FIBA）

人生除了籃球還有其他事

場均17分和5助攻，本橋理所當然地拿下MVP，當刻成為25歲的她最有份量的代表作；看似一個經驗和技術都到家的頂級球員，事實上，她是在亞洲盃開打前一年半才加入國家隊受訓的新人。

本橋從小時候就不像日本大多女球員，高中未畢業就直奔WJBL，而是升讀早稻田大學。「我愛籃球，但我更需要關掉籃球模式，去想想其他事。」本橋說。籃球員不一定只有籃球，所以她選擇兼容人生的其他部分，還差一點就放棄籃球，直到2016年才加入職業球隊東京羽田ヴィッキーズ (Tokyo Haneda Vickies)。

【場外的本橋菜子】（按圖放大）：

2018年4月，本橋入選國家隊52人名單之中，在此之前她並沒有入選過任個年齡組別的代表隊，獲通知入選的一刻，她不敢相信。「我沒有想過自己可以成為國家隊的一員，因為我的能力遠遠不夠。」這是本橋入選後的想法，但也只能全力追趕；隨著苦練和不斷的實戰，慢慢建立起作為國家隊成員的信心，也在控衛這個位置上學到更多新事物。

即使是隊中，本橋也是最矮小的一個。（FIBA）

日本代表隊的「素人」

「我會出聲帶領隊友，令大家都更理解自己的角色和崗位，互相支持和幫助，向着同一目標進發。」本橋將國家隊的經驗帶回球會之中，也讓她肩負起主將和隊長的重任。作為「素人」，出身和名氣都不及眾星雲集的代表隊，但憑決心，本橋在半年內就躍身成為出征世界盃的正選控衛。

雖是初生之贖，本橋展現出過人的速度和膽色，果斷的出手和穩定的控球，場均22.5分鐘交出11.3分、5.8助攻，對上中國的一仗更打出25分和7助攻的亮眼表現。

對手至少都比她高出「一個頭」，但本橋仍能無懼的往內線衝。（FIBA）

即使是隊中，本橋也是最矮小的一個。（FIBA）

日本獨有的風格

雖然該年世界盃，日本最後八強止步，但對新人本橋來說，是一個刺激的開端。「我有自信能用速度與世界搏鬥。」身高只得1.64米，但她發現自己並不輸蝕，更有自己的「必殺技」，就算面對不同的身高、打法的對手，都可以打出自己的風格。穿過「高妹陣」飛身上籃、為隊友交出讓對手摸不著頭腦的助攻、作為日本隊進攻的推進和組織，更有三分外圍起手能力；「這就是我的角色，我能做的就是將日本隊有多快推多快。」本橋堅持打出「速度和對抗」這種日本獨有的風格。

但卻是場上發號施令的大心臟。（FIBA）

日本明年將會舉辦東京奧運，她的下一個目標，就是能在主場拿下奧拿金牌，哪怕到時候將會有世界列強參戰，但無畏無懼的本橋，自然不會去怕輸，而是想著怎樣去贏。

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