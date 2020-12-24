【NBA】火箭大軍不足8人　鬥雷霆延期再戰　夏登違反防疫令被罰款

NBA新球季揭幕，原定今日（24日）上演的火箭對雷霆，因前者部分球員未有病毒測試結果，大軍不足最少8人而未能出戰，賽事被迫延期。另外，火箭主將夏登因違反聯盟的防疫規定，罰款5萬美元，並需要完成檢測而缺陣。

NBA新球季周三（23日）揭開序幕，在新冠疫情下賽事以閉門形式上演，加上嚴謹的防疫措施，阻止肺炎在聯盟內擴散。一旦有球員確診，該球員在10日內不能進行訓練，並在兩次病毒測試中呈陰性才可歸隊。

火箭重返主場出擊，首場常規賽鬥雷霆，聯盟在開賽前兩個半小時，因衛生及安全守則而宣布賽事延期，事關火箭大軍不足最少的出賽人數8人。火箭陣中4人正在接受隔離，另有3人病毒測試呈陽性或未有結果，加上一名球員因傷缺陣，結果未能達到出賽要求。

原定火箭主場迎戰雷霆的賽事，因火箭大軍未能達到最少出賽人數而延期。（資料圖片／Getty Images）

火箭新秀基安馬田（Kenyon Martin Jr.）早前驗出確診，其中3名隊友需要接受隔離，而禾爾（John Wall）及吉辛斯（DeMarcus Cousins）同樣呈陰性，卻因密切接觸而需要隔離。

火箭的缺陣大軍中，包括主力夏登（James Harden），因需要接受檢疫而未能上陣。該名火箭球星發現在周一（21日）出席室內的私人派對，聯盟嚴禁旗下球員出席15人以上的室內聚會，並不可進入酒吧及會所等地方，夏登如今再度犯禁，聯盟宣布向他罰款5萬美元。

夏登早前出席私人派對而違例，被聯盟罰款5萬美元。（資料圖片／Getty Images）

夏登透過社交網站回應違規事件，出席活動是出於支持好友，澄清不是夜店，直言「問題天天都多」，一波未平一波又起。

夏登並非首次犯規，他早在本月初出席美國歌手Lil Baby的生日派對，狂歡時並沒有戴上口罩，因此缺席火箭的季前訓練營。

夏登派對派錢不留手 狂歡後缺席火箭訓練

夏登早前因為造訪夜店，而錯過火箭的季前訓練營。（資料圖片／Getty Images）

夏登早前被拍到現身夜店，並沒有戴上口罩。（Twitter截圖）

夏登派錢現場：（按圖放大）

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同場加映，細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：

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確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：