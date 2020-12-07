【NBA】夏登派對派錢不留手　狂歡後缺席火箭訓練

NBA開季在即，在恢復主客場制的同時，聯盟也發布的相應的防疫措施，更表示將會對違者作嚴厲懲罰。 今日（7日）就傳出夏登（James Harden）一再「測試」聯盟的底線。

夏登參加了美國Rapper Lil Baby位於阿特蘭大的生日派對，大送十多萬的禮物，也在現場大灑現金，但這對合約總值達4年1.7億的他來說只是小意思；更被網友拍到眾人在派對上狂歡時並沒有戴上口罩，因此為了遵守新冠肺炎防疫相關規範，夏登缺席了火箭的季前訓練營。

夏登因出席Lil Baby的生日派對而需要缺席訓練。（Getty Images）

火箭的新任主帥西拉斯（Stephen Silas）表示夏登將會在訓練營當天的晚上歸隊，但都只會進行個人訓練，因為所有參與訓練營的球員，都必須經過3次檢測陰性才獲准進入。

夏登派錢現場：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

新季的防疫措拖嚴謹，職球員都不能去夜店等公開場合。（Getty Images）

美國的疫情尚未受控，但NBA仍堅決在本月23日開打。鑑於上季泡泡隔離取得全體零確診的成功，聯盟發布防疫政策好讓各隊回到主場作賽。例如職、球員不准進入酒吧和夜店等場所，也禁止使用公共體育館、泳池、水療等，以及作客期間的酒店房間只能帶2名家人和老朋友等措施。為了更具阻嚇性，NBA定下的罰則更嚴格，除了罰款、禁賽外，若因而引起賽程調整，或會直接判負，接連違規者，更會再「加碼」懲罰。

悠長的賽季，不知道夏登能否忍住不去玩樂， 專心籃球上？（Getty Images）

【NBA鑽石王老王】：（按圖放大）

+ 32 + 32 + 32

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

+ 39 + 39 + 39

同場加映，細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：