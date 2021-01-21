【NBA】K艾榮回歸　籃網三巨頭首合體　騎士控衛2OT獨取15分奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-21 11:51

「籃網三巨頭」又如何，騎士表示未驚過！ K艾榮歸隊，加上杜蘭特及新加盟的夏登組成的「籃網三巨頭」今日（21日）首度聯手登場，作客挑戰騎士。 即使「三巨頭」在陣，籃網全場大部分時間落後，戰至末段追成平手，及後兩軍力戰兩節加時才分出勝負，騎士以147：135擊敗籃網，「三巨頭」首仗合體出師不利。

籃網星級控衛K艾榮（Kyrie Irving）突然「潛水」，兩星期未在場上看到艾榮的身影，早前在社交網站透露「我係人我都會攰」，並接受訪問為「失蹤」解畫，如今鬧劇終告一段落，重新歸隊訓練。

籃網球星K.艾榮終現身 無故離隊原因仍是個謎

2021年最轟動的交易，當然是夏登由火箭轉投籃網，與杜蘭特及Kyrie組成「三巨頭」，卻因艾榮「潛水」而押後三人在場上聯手。艾榮回歸，不少球迷最期待的畫面出現了，「籃網三巨頭」初登場，聯手作客鬥克里夫蘭騎士。

K艾榮相隔兩星期後，再度為籃網披甲。（路透社）

籃網三巨頭首度同場出戰

「三巨頭」同時上陣，外界對他們能否做到「1+1+1>3」持觀望態度。重新出發的艾榮，即使久疏戰陣，「餓波」大於一切，上半場已攻入17分，「大少」杜蘭特依然保持穩定發揮，半場貢獻11分﹑5個籃板及6個助攻。新加盟的夏登卻表現平平，半場只靠罰球僅得2分外，籃網更以2分之差落後主隊騎士。

夏登在第三節手感有好轉，攻入招牌的踏後三分球，但依然未能收窄與騎士的距離，更一度落後11分，並以9分的差距進入最後一節。籃網急起直追，幾經辛苦下在第四節末段才靠艾榮補籃追成113：113平手，兩軍最後1分鐘未有進賬，需要進入加時分勝負。

球迷引頸以待的「籃網三巨頭」終登場，可惜首仗出師不利。（Getty Images）

「三巨頭」首度合體表現：

騎士新星2OT大爆發擊沉籃網

關鍵時刻，杜蘭特挺身而出，加時早段連取5分，稍為拉開比分，亦是第一節以來首度領先。騎士未有放棄，蘭斯（Larry Nance Jr.）在球賽只剩46.8秒時射入三分球追成120平手，錫斯頓（Collin Sexton）在最後1.2秒再攻入三分，追成127：127平手，進入第二度加時。

第二度加時成為錫斯頓的表演時間，一口氣連取15分，助騎士打出一段15：4的攻勢，結果騎士以147：135主場力克籃網，「三巨頭」首度聯手出師不利。

「籃網三巨頭」的杜蘭特及K艾榮分別轟入38分及37分，雖然夏登上半場手感冰冷，全場依然交出21分﹑10個籃板及12個助攻的「大三元」，對挽回敗局卻無濟於事。

錫斯頓第二度加時爆發，單節個人攻入15分，今仗交出職業生涯新高的42分。（騎士Twitter截圖）

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）