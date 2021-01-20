【NBA】籃網球星K.艾榮終現身　無故離隊原因仍是個謎

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-20 15:43

籃網球星K.艾榮（Kyrie Irving）近期狀況連連，先是突然連續缺席7場賽事，再加上被聯盟發現疑似他於違反聯盟防疫政策，未有佩戴口罩參與私人派對，一度需要隔離檢疫。 經過一連串風波後，K.艾榮亦終於歸隊，更為過去脫序行為解畫：「我只是需要時間靜一靜。」

自從1月6日與爵士一戰之後，大家已有2星期未在球場上看到K.艾榮的身影，他那突如其來的缺陣，連教練拿殊（Steve Nash）也不清楚他的去向，網民甚至熱心為籃網發布「尋人啟事」。

正當球隊未知K.艾榮的行蹤時，網上突然流出一條他參加姐姐生日派對，並脫去口罩開心伴舞的片段。

早前曾流出K.艾榮沒有佩戴口罩在姐姐生日派對上熱舞。（影片截圖）

聯盟知道消息後即時調查，並罰款5萬美元及隔離處理，連帶缺席7場比賽，K.艾榮也損失80萬美元薪水。

經歷一場「失蹤風波」後，K.艾榮終於「鳥倦知返」，重新歸隊訓練，並解釋之前一系列的行為：「由於家庭與個人方面的變動影響很大，也需要處理那些情況，這也是離開球隊的重要原因。」

艾榮今天歸隊訓練並接受訪問，透露突然離隊缺陣原因。（影片截圖）

艾榮更新社交媒體並配上一句「正在療傷」，或許與他口中的家庭變故不謀而合。（instagram截圖）

由於K.艾榮對上一次為籃網上陣是1月6日，翌日便發生特朗普支持者闖入國會大樓爆發激烈衝突事件，一向關心時局的K.艾榮此時突然離隊，令網民不禁猜測他的缺席與局勢動盪有關。

「如果不分場內場外，當我打球時便會感覺背負世界的重量，但我也不會說謊指自己沒有留意時局，我對社區仍然有巨大的責任心。」K.艾榮時常關注時局，過去不時為少數族群發聲或向弱勢社群伸出援手。

艾榮過往一直關心局勢並參與社區活動。（instagram截圖）

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

這份對社會的責任感及「先天下之憂而憂」的個性，令K.艾榮在近來動盪不斷的局勢中有點壓力，「當事情開始將自己壓得喘不過氣來，必須退後一步，找出什麼是重要的，我真的很愛籃球亦把自己奉獻給籃球。」

經過一番自我追尋過程後，K.艾榮整頓好思緒亦決心回歸球場，也期待與夏登（James Harden）合作：「我很高興終於回來了，球隊亦得到重要的力量，我們會向前看，我也會以球場上的表現來證明。」

希望艾榮明天如期上陣，讓大家看到「三巨頭」的表現。（Getty Images）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）