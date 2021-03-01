【NBA】沒有最差只有更差　火箭三分45射僅4中　難堪式創隊史紀錄

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-01 16:48

「沒有最差只有更差」，若球迷看到火箭近期的戰績，亦會嘆出這句話。 惟戰績只反映賽果，火箭球迷最失望的也許是球員們場上有如「擺爛」的作賽表現。今日火箭面對灰熊，遭受84：133「血洗」，苦吞11連敗之餘也創下兩項難堪的紀錄。

若然平日出現49分的落敗，「大屠殺」一詞必大派用場，惟縱然是日灰熊以7名球員得分上雙姿態完勝，感覺更像火箭自我放棄、擺爛作賽。

火箭面對灰熊，遭受84：133「血洗」，苦吞11連敗。（美聯社）

火箭持續失速「下墜」，光是第2節已19分不敵對手，灰熊易邊後的任務變得簡單，慣常正常球員提早休息，讓後備球員上場消磨「垃圾時間」。這班後備兵亦把握機會一共攻下85分，比精選陣容共拿多48分，順利「血洗」火箭主場。

巴尼（Desmond Bane）為灰熊今日上陣最長時間球員，出場28分鐘得17分。（美聯社）

反之火箭今日打得難看，命中率奇低、三分僅得4球、籃板少對手少18個、顏色地帶輸足74分。是「罪人」包括14分但籃板助攻抄截與封阻皆零的禾爾（John Wall）、10射中1的艾歷哥頓（Eric Gordon）、三分毫無斬獲的侯斯（Danuel House）...... 不能盡錄。

火箭三分45射僅有4中，這紀錄難以理解。（美聯社）

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+ 4 + 4 + 4

火箭這種擺爛方打法寫下隊史兩項最爛紀錄，首先是全場27.7%的難堪投籃命中率，其後就是45射僅有4中的三分紀錄。然而苦吞11連敗後，火箭已超越騎士的10連敗，改寫本季最長連敗紀錄。

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