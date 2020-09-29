【NBA知識】吉祥物逗趣經典場面　入職要求高　雜技和入樽最基本

NBA即將打展開總決賽，理應是美國籃球的一大盛事，但因疫情影響，球賽只能繼續在隔離泡泡（Bubble）中進行。 今季不僅少了全院滿座的場面，缺了球迷叫囂打氣的氣氛，保安嚴密到運球隊吉祥物都「被拒」入場，不能像以往在場邊搞怪逗人發笑。

雖然吉祥物一角看似無關痛癢，但卻是很多時都是氣氛製造者，不單能帶動場外球迷，也會不時整蠱做怪，挑戰嚴肅的球員和球證。其實這個角色有不少要求和限制，有完善的制度和規格，並不是任何人都可以應徵的職業。

吉祥物總是突然為場內所有人帶來歡樂。（Getty Images）

NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：

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目前30支球隊中只有26支擁有吉祥物，湖人和紐約人由始至終都沒有，勇士則因為吉祥物頭上的閃電和雷霆相似而捨棄，而籃網就是球迷對吉祥物外貌不買帳而取消。應徵吉祥物工作除了有學歷要求，更需要有多年於相關行業的工作經驗，例如特技人員，不但要會耍雜技、花式入樽等等，還要有運動能力和無限精力，親和力和幽默感更是缺一不可。

吉祥物的薪金也像球員一樣有階級之分，根據吉祥物的受歡迎程度和技能的多寡而評定，最高可達20萬美元年薪，但相較之下不太出名的吉祥物就只能有數萬元美金。

吉祥物也是隊中士氣的一部分。（Getty Images）

NBA吉祥物的逗趣時刻：（按圖放大）

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每場的落力演出，可算多勞多得的工作，其中包括「MVP」獎項和吉祥物名人堂，NBA自2005年起，每個賽季都評選出最佳吉祥物，作為辛苦一季的肯定；另外，表現優秀的話，隨時可以得到一份終身合同，就不再需要為生計煩惱，例如速龍的「The Raptor」和火箭的「Clutch The Bear」都擁有終身合約。另一邊廂，吉祥物卻有著嚴苛的條件，就是絕對不能透露真實身份，也不能露出真面目，否則會受到重金處罰，也有可能因為失去工作。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）