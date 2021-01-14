【NBA知識】球證也有必殺技？　技術犯規涵蓋廣　未必只輸罰球

籃球比賽公平與否，取決在三位球證的身上，每次吹罰和判決都有可能影響球賽的走向。球員因為球證的判斷而感到不解或不滿，也是常事，但哨聲已起，大多都無法改變。 不難看到球員上前與球證理論，一時之氣難忍，往往賠了夫人又折兵，成為一個被迫食「T」（Techical Foul 技術犯規）的傻子。

籃球球例就有明文的技術犯規以「保護」球證，NBA甚至會罰款或停賽，以儆效尤。

國際籃球規則將技術犯規定義為沒有接觸的犯規行為，針對球證/裁判的包括：不理會裁判警告；不禮貌對待裁判、監督委員、記錄台職員或球隊席區人員；與裁判、監督委員、記錄台職員或對手交談時態度不恰當。其他還有挑釁或辱罵對手、以語言或動作冒犯或激怒觀眾、假裝被侵犯等。

球證若感覺到被侵犯可以判對方技術犯規。（Getty Images）

比賽緊湊，或己方落後，每一分與每一個判決都相當重要。每當球員、教練與球證理論的時候，時有控制不住情緒，甚至會氣急敗壞而動手。非但不能挽回劣勢，更可能得不償失，被罰罰球、控球權，嚴重者更可能被罰款和停賽。以下盤點十個因攻擊球證而被判吃「T」的NBA傻瓜。

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）

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NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：