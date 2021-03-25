NBA︱金塊教練不一樣的賽前記者會　誦讀槍擊案遇難者名字極催淚

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-25 15:41

美國周一再次發生多人死亡的槍擊案，今次案發地點科羅拉多州波德市（Boulder），距離NBA球隊金塊基地丹佛市只有半小時車程。 金塊周二對魔術的賽前記者會，主教練米高馬龍（Michael Malone）作出一個不尋常舉動，感動世人。

米高馬龍放下籃球，記者會甫開始已談及他和球隊上下對波德市槍擊案的感受，「我們似乎身在這裏，但我希望大家應該將注意力集中在真正重要的地方，那就是波德。昨天（美國時間周一）有另一宗慘劇，願我們可以找出方法，防止日後再發生。」

「我在想，為球隊每個人發言、我們的想法和祝禱永遠都不夠，可是我們的心思和禱告必定在波德社區和10個無辜被殺人士的所有家人身上。」他指出，「我們所有人都明顯感到很厭倦，那只是個保守的說法。」

「我知道，對緊張工作和籃球的你和我來說……我知道，我們是根據勝利和落敗而被評估……我道歉」，米高馬龍強忍淚水，因突然改變記者會主題向在場體育記者致歉，「但如果你退後一步，將自己代入那些家庭，你會有什麼感覺？」

科羅拉多州波德市一間超市發生槍擊案，10人死亡。（Getty Images）

【金塊教練米高馬龍淚灑記者會】

逐一誦讀受害者名字

米高馬龍隨即逐一誦讀10個遇難者的名字：Denny Stong, Neven Stanisic, Rikki Olds, Tralona Bartkowiak, Suzanne Fountain, Teri Leiker, Kevin Mahoney, Lynn Murray, Jody Waters和Eric Talley。當他提到在波德市任職警察的Eric Talley時，泣不成聲，「這是場籃球比賽，我最熱愛的比賽，但當我想起Eric Talley和他的7個孩子……」

他低下頭數秒，抓一抓頭才能繼續，「那是我正在想的，為他們和每個人感到心碎。希望我們作為一個國家、一個州份，可以找出一個更好的出路，我為情緒波動道歉。」

科羅拉多自從1999年導致15人死亡的Columbine High School槍擊案以來，先後數次發生轟動全美國的同類案件，今次已非米高馬龍首次在球隊賽前記者會上談到區內槍擊案。2019年5月西岸四強金塊對拓荒者Game 5賽前，米高馬龍居住的丹佛近郊一家公立中學發生槍擊案，一個學生死亡，他當時已懇求社會作出改變。米高馬龍兩個女兒就讀區內另一所中學，那時她們在3個星期內兩度因槍擊威脅受困。

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卡爾坐在填滿近期美國兩宗槍擊案死者名字的屏幕前開記者會。（影片截圖）

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卡爾教練：「我們必須做點事情」

向來敢言的勇士主帥卡爾，周二對76人賽前記者會上亦為波德槍擊案以及上周阿特蘭大地區導致8人死亡的另一宗槍擊案發聲。他坐在填滿兩宗槍擊案死者名字的在屏幕前，「我們開始之前，你會留意到我身後屏幕上的名字，他們是過去兩星期阿特蘭大和丹佛大型槍擊案遇難者的名字。」

卡爾揚言：「首先，我認為要提及他們的名字。那些都是人命，失去生活的人們，想想他們的母親、父親、兄弟姊妹和兒女目前承受的痛苦。失去我身後的人們令我沮喪，尤其在我們的國家這已經成為常態，我們的代表和政府均對此無能為力。」

他痛斥政客之餘，表明大家必須坐言起行，「我已經無言以對，我們不能繼續坐以待斃，接受我們的市民被戰爭武器射殺，這是我們國家內最令人嘔心和沮喪的事情。很多人為此受苦，我們必須做點事情。」

金塊教練米高馬龍催淚記者會：

It's about more than basketball.



Prior to tonight's game, Coach Malone expressed his emotions regarding the tragic events that took place in Boulder yesterday. pic.twitter.com/GIKFxakozE — Denver Nuggets (@nuggets) March 23, 2021

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