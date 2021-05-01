【大專籃球】中大城大烈日下季軍賽大勝　大專盃閉門作賽刺激不減

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-01 16:29

大專盃籃球開打歷時逾一個月，今日（1日）終上演決賽。 烈日當空，近30度的高溫下由香港大學對上香港中文大學的女子季軍戰「打頭陣」，即使僅有少量觀眾，但比賽氣氛同樣熾熱。

港大對上中大的戲碼有如「翻版」協恩漢華的大戰。雖然兩隊的陣地進攻手感平平，但中大以協恩常用的全場緊迫對付港大，頻頻偷波快攻一氣呵成，這讓漢華班底繼學界後再嘗苦頭，雖然羅家誼射入兩球三分，但中大打出一波的22：3猛烈攻勢，讓港大半場落後27：46。

中大擊敗港大，奪得大專女子組季軍。（張倩儀攝）

港大的進攻節奏因大比數落後而變得更急，中大的防守更全力「招呼」馬丹鳳，讓其多次出現失誤，幸得羅家誼和鄧詠恩的接應，分散火力。但中大從防守中「偷到雞」，造出不少「Easy Basket」但港大卻未能及時回防，第三節失分更嚴重以63：39落後。末節，隨着港大主力們的體力下降，攻防都變得更加鬆散，無力追分進入垃圾時間，最後港大以46：73不敵中大。

城大男籃擊敗珠海，奪得季軍。（張倩儀攝）

緊接正午時分就有男子季軍戰，由城市大學對上珠海學院。主攻外圍的兩隊開局就不斷在外圍發炮，但分別在於球海有前場主力如胡重光、蘇尚瀛等鏟分，為射手製造機會；相反，城大有身高2.08米的卜聿揚和外藉球員Krivokapic Dusan在高位傳送。但珠海發揮一般，雖然有蘇尚瀛全場攻入23分，但不敵城大的多點開花，終以53：83大比數落敗。