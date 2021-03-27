【大專籃球】街場暴曬新挑戰　疫情下重啟賽事球員感吃力

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-27 21:17

大專盃在疫情下成為首個重啟的官方籃球賽事，只是新常態下，大專籃球也有新玩法。 消息一出，球員們之間不少負評，但一方面又期待久違的賽事感覺。首戰率香港大學女籃以99：26大勝恆生大學的馬丹鳳（阿毛）賽後也坦言：「明白已經在疫情下盡力（安排），但感覺沒有顧及球員感受。」

今日（27日）下午天氣炎熱，氣溫達24-30度，即使走上聯校運動中心的斜路也倍感局促。由於賽會最終決定在室外籃球場並以閉門形式展開，記者也只能在浸大逸夫行政樓的天橋上遠觀。和籃球場的距離隔著網球場和足球場，只見場內只有球員、教練、球證還有隨時間移動的日照。

聯校運動中心的籃球場位置較偏僻。（吳浩然攝）

馬丹鳳直言對大專賽事又愛又恨。（吳浩然攝）

「嘩，很久沒有曬住比賽。」阿毛笑說，邊說邊瞇起眼睛「好像回到轉校漢華前在D3學界打街場，連射球都要瞇着眼。」和學界不同且難度更高的打法，就是在烈日下的「停錶」賽制。

大專以往選址浸大偉衡體育館，今年因疫情限制，為免球員戴口罩作賽只好「退而求其次」在街場開打，但球員卻感覺「為搞而搞」，「地面是運動場的膠粒地，讓我們不太安心，跌倒在地很容易『磨薑』，很痛。」阿毛直言場地因素對球員來說很重要，不僅是一個辦比賽的地點：「好曬，籃框很『彈』，地面的線很淺色不清楚，只能說幸好我們今天先打。」

大專盃因疫情轉戰街場。（張倩儀攝）

球賽閉門，即使連記者都不能內進。（張倩儀攝）

雖然最好的做法是能續用偉衡的室內場，但因政府的防疫指引籃球參與人數多於4人，如果在室內體育館比賽就需要戴口罩，這並非無先例。早在今年1月，美國大學NCAA球賽就出現戴口罩比賽的情景，但比賽途中球員紛紛因呼吸吃力，已不禁把口罩拉低，因此在室內戴口罩打比賽，或非最佳決定。

記者只能在天橋上隔著多個球場遠觀。（張倩儀攝）

去季排名第五的港大女籃今日首戰大勝。（張倩儀攝）

大家明白在非常時期這已經盡力，但球員亦深感失望，例如賽期。賽會曾在3月中旬考慮重開比賽，但不久後就煞停，直至今星期二才突然通知球隊會於星期六復賽。作為隊長，需要處理球隊事務的阿毛也無奈「來得太快」：「本來大家都很興奮可以開波，突然又延遲只可以一直練住等，但今星期，由落名（名單）到打比賽只會數天內的事。」她認為球員當然已經準備好比賽，但安排倉猝，完全沒有顧及球員感受。

隨着太陽的路徑，街場暴曬的位置也分秒在變，看來大專球員的挑戰，除了是重拾比賽的感覺，還有和大自然「玩遊戲」，在新玩法下克服陽光的刺眼、風速、風向的影響。

可遠觀而不可內進的大專盃賽事：（按圖放大）