【大專籃球】等待了一年的賽事　室內執行口罩令　今周末街場開波

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-23 17:00

由「封框」到球場重開，盡在疫情掌控之中的籃球，終於再現一點生機。 大專籃球計劃將在本月27日拉開戰幔，成為籃球界別中第一個在疫情下展開的正式賽事。

大專籃球賽事可謂一波三折，由2019年的社會運動開始，就面臨閉門和提早舉行的問題；2020年更因新冠肺炎爆發，被迫腰斬，甚至成龍盃都直接取消。大專聯會將賽事一延再延，等待一個適當時候；近日終傳出好消息。

睽違多時，籃球終於有一個正式賽事可以展開。（資料圖片/張倩儀攝）

男女子的頭四球隊激戰在較後的日子才會對上。（資料圖片/張倩儀攝）

大專籃球賽將於本月27、28日開始，惟「玩法」與以往不同。正常情況下大專男女子組各分為兩組，在組內進行單循環，每組成績最好的兩隊就可以打入四強，再以淘汰賽形式決出冠軍。



今年就因時間緊湊，為了在一個月內完成賽事，賽制轉至淘汰形式。

由室內轉打街場 閉門作賽

首星期賽事就由排名第五名以後的球隊率先上場，第二星期才會有男女子「頭四」現身。另外，疫情所限的口罩令，原定於浸會大學偉衡體育館舉行的方案，強制球員戴口罩打比賽並不可行，因此賽事將會移師到聯校運動中心的戶外籃球場上上演，不設入場觀看。

但由於室內的口罩令，大專賽只好由浸大偉衡移師到室外的聯校運動中心。（資料圖片/張倩儀攝）

【2019年 籃球界的最後記憶點】：