【大專籃球】浸大男籃逆境下挫中大　譚偉洋時代後重返榮耀

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-01 21:36

大專盃籃球決賽日由男子組冠軍戰的中文大學和浸會大學壓軸出場。 兩隊球風相近，一如所料地打得激烈，浸大在面對劣勢時的韌性和拆應，讓中大大失預算，浸大以79：67扭轉局勢，取得2003-04學年後首個大專冠軍。

浸大四強入得多，但冠軍已經要回溯到17年前。（張倩儀攝）

中大首節入局奇快，其中中大新人區浩軒率球隊打出一波13：5的攻勢，但浸大也隨即醒覺，緊隨中大的步伐，後半段開始發力。兩隊不論攻守的速度和強度有相當水準，但上半場明顯中大的把握力較佳，韓天次尤其起手俐落，鏟籃、外圍都有得手，身體力行帶起中大士氣。另外，隨後衛們的切入分球，中大籃下有蕭瑋耀見機入楔，亦成為中大的得分手段。

文俊傑在內線擁有靈活的腳步。（張倩儀攝）

韓天次今場手感在下半場突然熄火。（張倩儀攝）

逆境下不放棄這種心態，浸大男籃也不亞於女籃。易邊後，鄭凱安獨取浸大第三節的首8分；中大的勝利道「響起警號」，也同樣急起拉開分差但上籃卻連環失手。

蕭瑋耀內線的威力不容忽視。（張倩儀攝）

Sheikh Muhammad Sulaiman的「入樽」。（張倩儀攝）

張文健的兩球三分相當關鍵。（張倩儀攝）

浸大自然不會放過眼前的機會，外有鄭凱安、劉俊鴻，內又有文俊傑，在第三節最後三分鐘反超。這時，浸大有Sheikh Muhammad Sulaiman快攻入樽，掀起小高潮，再有張文健隔節射入兩球關鍵三分。中大氣勢已去，終無力阻止浸大以79：67扭轉局勢。

今場轟入35分的鄭凱安帶着冠軍畢業，隊友也興奮拋起他慶祝，能為浸大在17年後帶來首個冠軍，畢竟不是易事。上個冠軍已是譚偉洋的年代，4年前曾入過決賽但落敗，鄭凱安終能率隊捧盃：「4年來的隊友都不同，這個冠軍屬於他們所有人。」入這一次決賽、一次4強，始終沒有達成目標：「我Final Year搏盡了！」

如果不是籃球，他沒有動力再讀上去，也不會成為今天的冠軍班底，「High Dip（高級文憑）時我已經沒有想過要繼續讀，這兩年都是為了要打大專才讀書。」放棄升學有千萬個理由，但讀書只有一個。

今場獨轟35分的鄭凱安自然是今場功臣。（張倩儀攝）

大專盃男子決賽精彩時刻：（按圖放大）