熊仔講經咩｜居里三分就夠揪？　勇士要贏湖人一個人先要生生性性

撰文： 梁民熊 Bear 最後更新日期： 2021-05-19 17:29

萬眾矚目，大家最期待的附加賽湖人大戰勇士，明早10時一觸即發。 為迎接這場「占士惡鬥咖哩叔」戲碼，熊仔就先分析一下兩隊形勢，並預測一下賽果，希望不會掛上「燈神」之名！

附加賽賽制，常規賽排名第7、8將以一戰定季後賽第7種子席位，勝方即獲入場券，負方則仍有一次晉級機會。

湖人大戰勇士，明早10時準時開波！（Getty Images）

以免夜長夢多，兩隊定必會全力出擊。根據近幾場的表現，熊仔預測兩隊正選陣容對位會是：

+ 4 + 4 + 4

湖人內線佔盡優勢

基本上湖人的內線優勢已無討論的餘地。

防守顏色地帶，有「籃板機器」杜蒙特（Andre Drummond） 保護籃框及衝搶進攻籃板，因此釋放安東尼戴維斯（Anthony Davis）毫無顧慮拉出中距離，甚至三分線上作出單打，專注搶分。

估計安東尼戴維斯將內外線遊走，專注搶分之餘亦消耗對手D格連體力。（Getty Images）

舒路達（Dennis Schroder）及卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）任務最簡單直接，做好防守，定必拼盡生命去凍結史提芬居里（Stephen Curry）。

！西岸常規賽最終排名！（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

若杜蒙特（左） 能在籃板方面發揮正常，就能好好的釋放安東尼戴維斯搶分。 （Getty Images）

至於湖人唯一隱憂，就是勒邦占士（LeBron James）。這名球星在最後一場常規賽對賽塘鵝時不幸扭傷腳踝，傷勢成疑。究竟會否帶傷上陣，相信開波前球迷一定會有不同揣測。

究竟勒邦占士會否帶傷上陣？（Getty Images）

話雖如此，明日落敗者需再對陣灰熊馬刺賽事勝方，即使湖人明天最終失利，他們仍有爭取季後賽資格西岸季後賽第8的機會。所以我們不能排除占士休賽養傷為全力爭取第8的可能性；一切明早分曉。

勇士不能靠死居里 二人或成關鍵

湖人有內線，但「三分雨」火力，勇士是毋庸置疑。

基本上，下半季居里已完全打出「常規賽MVP」身價，近10場比賽火力全開，終於常規賽「煞科」重登得分王銜頭，33歲的韌力相當驚人。因此，明天只要居里發揮正常，保持水準，相信湖人也相當頭痕。

湖人明日首要任務必定是想辦法凍結史提芬居里。（Getty Images）

除了「咖哩三分」，近幾場巴斯摩亞 （Kent Bazemore） 亦都打出狀態，若然明日他繼續分擔一下外線得分，定能為居里拉闊更多空間出手，為球隊幫一大忙。

這場「季後賽直通車票」大戰，關鍵人物非居里，反之是安祖韋堅斯（Andrew Wiggins） 及D格連（Draymond Green）身上。

勇士明日要求一勝，韋堅斯（右）將不能再讓勒邦占士這樣容易上籃。（Getty Images）

如占士上陣，究竟韋堅斯能否箝制他？

如安東尼戴維斯搶攻，究竟D格連能否繼續發揮他的籃球智慧，成功壓制他？他還得在進攻上串連球隊，配合及製造空檔給居里。

這兩點相信必定成為這場比賽的勝負關鍵。

勇士球迷心聲：D格連明日請乖乖地控制情緒。（Getty Images）

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）

+ 55 + 55 + 55

熊仔個人比較擔心D格連。D格連的防守當然穩固有力，惟控制情緒方便卻令人憂慮，寄望他明早生生性性不要再拿「技術犯規」，能完完整整打畢整場賽事，相信對勇士非常重要。

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至於熊仔心水...... 一定係支持勇士！雖今季缺少K湯臣（Klay Thompson），場上「浪花」減少一半，但下半季的勇士逆流而上，一步一步為目標進發。由季初的跌跌撞撞，到季尾的全力衝刺並殺到這個階段，一切一切也很吸引。球迷角度，更希望 居里繼續打破三分紀錄，以瘋狂入三分，刺激我們的心臟！

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