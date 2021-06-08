【NBA季後賽】夏登避戰　籃網巨頭四缺一照大炒公鹿

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-08 14:06

布魯克林籃網主將夏登傷出，公鹿大將艾迪杜高普以一敵三依然吃力，「字母哥」面對格芬在內線吃盡苦頭。籃網的杜蘭特與K艾榮發揮穩定，領球隊以125：86大勝公鹿，場數領先至2：0。

NBA季後賽東岸4強，籃網首場旗開得勝，但主力夏登（James Harden）上仗僅43秒傷出，晉級形勢增添隱憂。

籃網四巨頭戰勝公鹿拔頭籌 夏登傷出成爭標最大隱憂

避戰的夏登在場邊鼓勵落場的隊友們。（Getty Images）

▼ ▼ ▼重溫：夏登受傷經過 ▼ ▼ ▼

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籃網Game 2繼續主場出戰，夏登今仗只能在場邊做座上客，球隊依然有其餘「三巨頭」支撐。杜蘭特與K艾榮分擔得分責任，首節分別拿下13分及9分，隨即拉開17分的差距，KD第二節繼續手感火熱，領軍擴大至24分領先。公鹿下半場未能收窄分差，最終籃網大勝39分，場數領先至2：0。

艾迪杜高普今仗內線面對格芬吃盡苦頭。（Getty Images）

「字母哥」今仗內線面對比歷克格芬（Blake Griffin）同樣吃盡苦頭，入樽王首節已經施下馬威，一記飛身雙手補籃得分，艾迪杜高普只能近距離做觀眾。「字母哥」第二節與格芬再對碰，接應布朗大力入樽，「字母哥」起跳後擔心犯規縮手，被入樽王「KO」。

入樽王再起飛，在「字母哥」面前入樽成為今仗最精彩的一幕。（Instagram截圖）

Blake Griffin takes flight and throws it down hard! 💥



Nets up in Q2 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/uXjEKgyeP7 — NBA (@NBA) June 8, 2021

夏登缺陣，艾迪杜高普獨力以一敵三並非易事，今仗「字母哥」交出18分及11個籃板，在罰球線僅錄得7射2中，隊友同樣啞火，三分線命中率不足3成。相反，籃網全場三分球命中率高達5成，全隊5人得分雙位數，成為今場的勝負分野。

艾迪杜高普獨力難支，如今落後兩場，一旦下仗稍有差池即瀕臨出局邊緣，這名公鹿主將直言球隊需要盡快振作，「1分或30分也是落敗，我們需要找回球隊的問顯再改善，並盡快讓隊友再度振作起來。」