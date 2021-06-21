【NBA季後賽】76人不敵鷹隊搶七失敗　賓施蒙斯謎之舉動惹不滿

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-21 13:38

東岸兩場準決賽同樣需要以「搶七」分勝負，76人主場鬥鷹隊出戰生死戰，賓施蒙斯表現繼續低迷，全場僅得5分，76人最終以96：103不敵鷹隊，無緣再闖東岸決賽。

NBA季後賽，東岸方面爭持激烈，公鹿與籃網戰至「搶七大戰」，最終艾迪杜高普帶領的公鹿勇挫籃網晉級。

爭奪東岸決賽席位的「搶七大戰」，76人與鷹隊難免受到壓力影響，兩軍的命中率同在45%以下，今仗多達20次互換領先，最大分差只得7分。

鷹隊大將崔楊格（Trae Young）今仗手感一般，投球命中率僅高於兩成，但未有動搖他的信心，在第四節末段射入關鍵的三分球，加上奇兵赫爾特（Kevin Huerter）攻入27分，鷹隊以103：96力克76人，取得東岸決賽的入場券，50年來第2次殺入分區決賽。

崔楊格今仗手感一般，全場23射僅得5中。（Getty Images）

76人教練李華士再創尷尬的紀錄，即使主將艾比迪（Joel Embiid）持續勇態，交出全場最高的31分，連續4場「搶七大戰」輸波出局。

艾比迪的好拍檔賓施蒙斯（Ben Simmons），今仗繼續迷失，全場僅起手4次並拿下5分，連續3場賽事得分單位數。賓施蒙斯在末段籃底擺脫對手後，無人看管下竟然選擇傳球，而非上籃得分，最終隊友泰布爾（Matisse Thybulle）博得犯規，罰球線兩射中一。

賓施蒙斯的決定令人「搲頭」，連艾比迪也十分不解他的舉動，目擊施蒙斯傳球一刻，艾比迪攤大雙手，賽後將輸波責任直指向施蒙斯，直言這是賽事的轉捩點，「老實說，我們有一個無人看管的得分機會，但沒有好好把握，最終只得1分，我為這是今場的轉捩點。」

艾比迪今仗攻入全場最高的31分，惜未能助球隊躋身東岸決賽。（Getty Images）

Ben Simmons did not just pass this up... pic.twitter.com/4JyM7ZHNkJ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2021

艾比迪賽後推卸責任，事實上他在末段亦有一次失誤，被加連拿利（Danilo Gallinari）成功偷球再攻入兩分，比分拉開至6分，為76人判下死刑。

NBA季後賽最新形勢：

NBA季後賽最新形勢。（01美術製圖）

76人對鷹隊早前戰況：

鷹隊第四節轟40分熱血反勝 76人艾比迪關鍵罰球手軟

施夫居里領76人進「搶7」 快艇苦等51年首闖西岸決賽

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

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未能入選的滄海遺珠：

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