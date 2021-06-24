NBA季後賽︱崔楊格轟48分鷹隊東決響頭炮　一動作惹輕視公鹿疑雲

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-24 14:01

東岸兩場準決賽均戰至「搶七大戰」，鷹隊與公鹿躋身東岸決賽，主場出擊的公鹿在東決首仗出師不利，鷹隊主將崔楊格獨力轟入生涯季後賽最高的48分，領軍以116：113擊敗公鹿，場數領先1：0。

公鹿與鷹隊「搶七」成功，今日（24日）合演東岸決賽第一戰，主隊公鹿上半場大部分時間領先，換邊後鷹隊一度反先，公鹿在第四節末段取回優勢，更拉開7分的差距。

鷹隊未有放棄，力追至完場前30秒反超前，最終鷹隊以116：113力克公鹿，東決首戰旗開得勝。

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艾迪杜高普攻入34分，球隊依然在主場落敗。（路透社）

主場出擊的公鹿在「字母哥」艾迪杜高普及賀里迪（Jrue Holiday）分別攻入34分及33分下，依然不敵鷹隊，全因主將崔楊格（Trae Young）一人貢獻48分及11個助攻，取得職業生涯季後賽單場的最高得分，領軍首度在分區決賽贏波。

崔楊格是NBA史上第二名22歲以下的球員，在季後賽單場攻入45分及10個助攻以上，另一名正是效力獨行俠的當錫。

崔楊格攻入季後賽生涯的單場最高得分，助鷹隊首仗旗開得勝。（路透社）

這名22歲的鷹隊新星賽後直言，堅持信念是今仗的致勝之道，「公鹿是一支強隊，我們由始至於也相信自己，今仗不斷戰鬥，即使落後的時候，我們也相信可以贏波，最終我們做到了，拿下今場的勝利。」

楊格直言球隊由結至終信心十足，最終作客拿下勝仗。（Getty Images）

崔楊格一個動作惹爭議

楊格今仗在三分線的表現未算最好，全場13射僅4中。第三節時，楊格一個動作引發爭議：他靠隊友單擋後輕鬆擺脫對手，沒有一個公鹿球員在身邊，楊格瞄到定一定再起手，他彷彿嫌時間太多，等待了1秒、2秒、3秒都未有對手回防，起手前甚至還抖動了一下右邊肩膊，惹來輕視對手的疑雲。

崔楊格賽後表示並非挑釁對手，「當時我有足夠時間起手，身體有點疲倦，所以我深呼吸一下再出手。」

NBA季後賽最新形勢：

NBA季後賽最新形勢（01美術製圖）

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