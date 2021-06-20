NBA季後賽︱杜蘭特創G7紀錄籃網仍倒下　字母哥率公鹿入東岸決賽

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-20 15:09

關鍵時刻，杜蘭特再次展示驚人得分能力，東岸準決賽籃網對公鹿終極一戰，他攻入NBA季後賽Game 7歷來最高的48分。 進入忘我境界瘋狂得分，卻仍負公鹿出局，也許只因穿上的鞋子太大，被判踩界。3分變2分，加時最終落敗收場。

NBA東岸兩個準決賽組合，均要靠Game 7分勝負。今天先由籃網主場對公鹿。K艾榮受傷缺陣，餘下三巨頭杜蘭特、夏登和格芬各司其職，與公鹿拉成均勢。杜蘭特與「字母哥」艾迪杜高普均手風順暢，全場得分咬緊，關鍵一刻在第四節餘下6秒出現。

當時籃網正落後107：109，最後一擊在杜蘭特手中。他避過對手PJ德加的防守，轉身射個三分波，成功命中目標，全場球迷興奮慶祝之際，球證鳴笛吹停比賽。

杜蘭特射入NBA季後賽Game 7歷來最高的48分，仍未能帶領籃網入東岸決賽。（Getty Images）

杜蘭特射球時鞋頭踩界，最後一擊3分變2分。（Twitter）

杜蘭特「大腳八」踩界

正當現場球迷以為杜蘭特的三分球領軍反勝出線，球證翻查慢鏡，發現他出手一刻，鞋頭踏在三分線上，3分變2分之下，雙方比數109：109，比賽未完，進入加時階段。

不知是否受這球影響，杜蘭特在5分鐘加時5次起手全部射失，格芬和夏登也無進帳，公鹿最終以115：111險勝，並以總場數4：3率先晉級東岸決賽。他們的對手將會是76人和鷹隊的勝方。

▼▼▼杜蘭特如坐過山車的最後一擊▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

杜蘭特完場前6秒轉身射個三分波：

籃網後備球員零得分

賽後杜蘭特直言，「我看到那一球距離終結他們球季有多接近，可惜我的大笨腳踩在界上。」不少評論均指，若他穿上小一點的鞋子，或許籃網已經出線。

今仗他攻入48分，創下季後賽Game 7的紀錄，另有9籃板、6助攻。之前拉傷後大腿筋的夏登仍未找回手感，17射只得5中，全靠10個罰球得22分。格芬也有17分和11籃板。四巨頭為冠軍指環同處一隊，問題就是板凳力量不足，一眾後備球員只有3人獲派落場，當中無人得分，夏蘭特和夏登均要打足全場53分鐘，布朗亦上陣52分鐘。

不過公鹿也好不了多少，「字母哥」上陣50分鐘攻入40分，另加13籃板、5助攻，米杜頓落場52分鐘貢獻23分10籃板6助攻和5次抄截。同樣只有3個後備球員落場，當中只有干諾頓能取得分數，惟他帶來的9分，足以成為勝負分野。

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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