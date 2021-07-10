【東京奧運】美國男籃盼報世界盃第七之仇　以老帶新險中求勝

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-07-10 18:40

東京奧運如箭在弦，美國男籃12人名單已定，但人腳中大部分連年度一至三隊都不入，外界批評這個「復仇者聯盟」陣容要守住金牌不容易。 這個星味稍欠的陣容，是否像網民預測一樣只靠杜蘭特，還是由普波域治（Gregg Popovich）和卡爾（Steve Kerr）兩位星級教練可以「搭夠」？

上屆世界盃，美國隊以第七名作結，寫下在世界賽中最差的戰績。時隔13年，美國隊的首敗，無線世界盃6連冠，在8強敗給了法國。事後，美國隊官方Twitter更曾表示是時候要復仇，大概意指機會就是原定2020年舉辦的東京奧運。

今屆美國隊，杜蘭特是必然的重點。（Getty Images）

當年的美國隊可是星光煜煜。（Getty Images）

但近日公布的美國隊陣容，隊中除了杜蘭特（Kevin Durant）和路夫（Kevin Love）分別擁有兩面和一面奧運金牌外，其餘都是新星，如尼拉特（Damian Lillard）、卜克（Devin Booker）等。教練方面，由普波域治任主帥，再有卡爾輔助。

比爾（Bradley Beal）。（Getty Images）

美國隊男籃全員陣容：（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

被批星味不足 球星們可否不要老？

這份12人名單被外界批評，認為星味不足，其中年度15人而又參加奧運的只有2人，分別是尼拉特（Damian Lillard）和比爾（Bradley Beal），加上今季NBA意外頻頻，不少球星級人馬都想藉休季時間養傷。占士（LeBron James）、居里（Stpehen Curry）、艾榮（Kyrie Irving）、畢拿（Jimmy Butler）等曾為國家隊披甲的球星今次都缺席，的確讓人猜想是否能「復仇」成功。

居里近日回應拒征戰奧運的決定，雖然認為是很艱難的決定，但並不後悔。「緊湊賽程的球季後，疫情因素和生涯所處的階段，我很重視休季。」想必這除了是居里的原因，也是其他缺席球員的心聲，畢竟不少得過奧運金牌的NBA球星都已經年過三十，金牌只是一時，但休息才能走更遠的路。

雖然「星味」不如以往，但或能有不同的化學作用。（Getty Images）

回顧美國隊昔日的巨星陣容：（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

NBA非美國藉球員鋒芒畢露

除了內部的陣容不如所願，外力或會成為美國隊連霸的一大障礙。

今季的NBA年度第一隊5人中，有3人都非美國藉球員，分別是祖傑（Nikola Jokic）、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和當錫（Luka Doncic）。其中字母哥和弟弟K艾迪杜高普（Kostas Antetokounmpo）將領軍希臘，當錫也率斯洛文尼亞打入奧運；當美國隊未有派出最強陣容的同時，歐洲球隊戰力也漸升。雖然NBA「歐化」不是朝夕之事，但歐洲球員在球隊的地位和實力也日漸提升。

當錫帶領斯洛文尼亞打入奧運。（FIBA）

高拔回到法國隊。（Getty IMages）

除了應屆MVP、「三雙先生」和前MVP的祖傑、當錫和字母哥，還有西班牙二人組的伊巴卡（Serge Ibaka）和馬克加素（Marc Gasol）、法國中鋒高拔（Rudy Gobert）、天才球員普辛基斯（Kristaps Porzingis）、射手胡斯域（Nikola Vucevic）、悍將沙邦尼斯（Domantas Sabonis）等。以上都是一些在賽事中會有好表現，甚至可以主宰戰局的人物，回到國家隊也就成為對抗美國隊的主要戰將。

奧運籃球焦點球員：（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

險中發掘新一批國家戰將

「是時候贏回來了」美國男籃又一次組成復仇隊，雖然不是粒粒巨星，但仍算是能險中求勝。搶分、球權和重心能放在杜蘭特和尼拉特身上，球隊大概會少一點球星架子也大機會能有多一點配合。講經驗，外有杜蘭特，內有路夫，指導首次為國上陣的隊友們，也從奧運小組賽中「吸經」，也未嘗不是一個「以老帶新」的做法。

兩大奧運元老再披甲上陣。（Getty Images）

占士又好，居里也罷，今次缺陣更代表接下來出戰奧運的機會更微，美國隊要延續霸業始終要靠一代傳一代，下屆總不能依賴年過40的占士。或許美國隊「星味」不再，金牌不及以往「穩陣」，但這大概是對美國籃球發展的健康做法。私心的說，如果能有艾榮、畢拿、艾比迪（Joel Embiid）等人加入「帶新」的行例，效果和觀賞性會更好一點。

【香港隊的東京奧運代表】（按圖放大）