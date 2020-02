【RIP Kobe】NBA場上的真男人　高比拜仁之所以強大

一抹輕煙,高比拜仁(Kobe Bryant)的逝去,終在球迷心中烙下一個時代的句號,不管是愛他的;還是高比以前所說的「Haters」,都紛紛提起舊事。高比也曾經明言因自己的性格,招來不少的「Haters」,更說出一句:「Love me or hate me, it's one or the other. Always has been. 」(人們對我好惡分明,非黑即白,一向如此。)但這「硬頸」個性,換來的是對自己要求極高,讓「Haters」也不得不佩服,甚至被神化。