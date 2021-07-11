東京奧運．籃球︱美國衛冕金牌危危乎？友賽負尼日利亞為何大件事

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-11 17:23

美國在奧運理應擁有絕對優勢的男子籃球項目，隨着勒邦占士、安東尼戴維斯、史提芬居里等巨星全部說Pass之下，12人大軍說得上是近屆「最平民」的一次。 雖說缺乏星味，但陣中仍有杜蘭特、戴雲卜克、比爾和尼拉特等猛將壓陣，加上名帥普波域治領軍，根本不設金牌以外的選項。可是他們友賽尼日利亞，竟然吃下一場意想不到的敗仗，似在預視他們在東京的衛冕之路將如何崎嶇。

自從1992年職業球員獲准參加夏季奧運會以來，美國隊在表演賽戰績為54勝2負。9年前他們在倫敦奧運以誇張的83分差距，擊敗尼日利亞。就算在5年前的里約熱內盧奧運熱身賽，美國隊仍能在表演賽以43分距離輕勝這支非洲對手。可是他們在東京奧運前夕，卻以87：90落敗。

比起吃下敗仗，更令人吃驚的是，尼日利亞無論在內線力量還是三分外投均勝過美國隊。

奧運熱身賽，美國意外不敵尼日利亞。（Getty Images）

美國隊今仗派出杜蘭特、泰譚、艾迪巴約、尼拉特和比爾正選上陣，當中三大射手杜蘭特、尼拉特和比爾全部啞火，在高大對手干擾下，合共30次起手只得9球中籃。杜蘭特頭11次起手只得兩次命中，最後得到全隊最高的17分。比爾表現最差，7射僅1中只得兩分。尼拉特也失去關鍵時刻扭轉乾坤的大心臟本色，在對手未及回防下，外投仍屢次失準。

主帥普波域治賽後十分淡定，「某程度上我慶幸它（落敗）發生了。如果我們不能從中學習，那是沒有意思的。」他揚言，「今場敗仗可能是我們在今屆奧運最重要的事——必須從中汲取教訓。」

▼▼▼美國隊如何被尼日利亞收死▼▼▼

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美國主帥普波域治認為，球隊落敗不是世界末日，不用過份緊張。（Getty Images）

美國隊如一盤散沙

尼日利亞陣中擁有7名NBA現役球員，他們面對美國隊，在三分外投和體力化防守均佔有優勢。他們在6月20日開始集訓至今，相反，美國隊只在本周合練4課，加上周五輕量訓練，此消彼長之下表現大相逕庭。當尼日利亞克服落後10分差距追上，美國隊開始手緊並各自為戰。

比賽餘下最後兩分鐘，美國隊落後8分，他們全力反撲愈追愈近，正當扳平在望之際，兩次控球在手均錯失良機。普波域治在比賽餘下13秒用盡最後一次暫停，美國隊終極攻勢混亂，連起手也欠奉。泰譚賽後表示，「我們從未試過打同一隊，只是開始作出嘗試。」他樂觀稱，「我們沒有3至4個星期集訓，我們會從今仗的檢討片段中獲益良多，並重組起來。」

【東京奧運】美國男籃盼報世界盃第七之仇 以老帶新險中求勝

▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼

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普波域治：「不是世界末日」

美國隊總教練普波域治強調，「這不是世界末日，尼日利亞的表現值得讚揚，而我們必須十分努力做好工作。」

尼日利亞主帥米克布朗（Mike Brown）言若有憾，「畢竟這只是場熱身賽，對排名沒有多少意義」，卻又聲稱，「對我們而言今場一定是好事，我不認為有任何非洲球隊能夠擊敗美國隊。」

這支美國隊由名單一出爐開始，已廣受談論和批評。熱身賽落筆打三更，已為他們的衛冕之旅響起警號，一班球星相信看到一面倒的抨擊之下，必須認真作戰，努力交出好表現，否則得到金牌以外的成績，只會遺臭萬年。

▼▼▼美國隊以外，今屆奧運籃球有咩球星？▼▼▼

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回顧美國隊昔日的巨星陣容：（按圖放大）

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【香港隊的東京奧運代表】（按圖放大）