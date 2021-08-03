東京奧運直擊｜現場看美國男籃　每人心中都有一種「夢幻」的冀盼

一切回帶6月尾，那時候美國籃協正式公布東京奧運最後12人名單。不少球迷看畢後，第一感覺：「說好的夢之隊呢？」

我有着同樣的想法，幻想中名單至少要有史提芬居里、勒邦占士、安東尼戴維斯、基斯保羅，等名字才能稱得上「夢」。

既然美國隊以「不志在」的陣容出戰，那我也「不志在」地看待，不強求觀戰，也沒有如追逐球星當錫（Luka Doncic）的心。

今日適逢同事要追逐羅比奧（Ricky Rubio），在西班牙對美國的8強賽，我終首次看到奧運上的美國。

然而我發現，自己一直都很志在。

01體育記者楊宇翹 高詩琦 現場直擊



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先「戴頭盔」，以上所指今屆美國陣容並不「夢幻」，是一個相對概念。

由「白頭佬」普波域治（Gregg Popovich）領軍，杜蘭特（Kevin Durant）做隊長，還有NBA總決賽兩隊主將卜克（Devin Booker）、米度頓（Khris Middleton），加上「手錶佬」尼拉特（Damian Lillard）及「入樽王」拿芬（Zach LaVine），這陣容在今季奧運是絕對的夢幻，絕對是球迷眼福。

東京奧運直擊︱八村壘遇上當錫 日本慘敗得分點成最大分野

（高詩琦攝）

但，被時代選中的前輩們，現場感受過的美國陣容是這樣的：

高比拜仁、勒邦占士、韋迪、基斯保羅、安東尼、侯活、傑特......還是不要提「夢一」、「夢二」，心靈會比較平衡。

唉，總之今屆陣容對NBA迷並非不精彩，只是以往太震撼。

今屆陣容對NBA迷並非不精彩，只是以往太震撼。（Getty Images）

今屆陣容對NBA迷並非不精彩，只是以往太震撼。（Getty Images）

也許「以往太震撼」加上對前輩們的無限妒忌（高比在她面前入樽啊，哭），這個心態變了我與今屆美國隊的隔膜。

「你放心呀，我會不停影羅比奧」，同事賽前揚聲要追星，我卻隨即打斷並心急地表示：「要影白頭佬！KD啦、Booker啦、Dame啦......」

同事賽前揚聲要追星，我卻隨即打斷。（高詩琦攝）

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賽前我不禁自問：「難道我在乎？」

賽事終於開始，席上如一無虛席，何出此言，皆因各地記者、代表團委員、工作人員已坐滿許可的位置。西班牙上半場表現「對辦」，除了羅比奧展現得分能力，他們內線協防的紀律亦順利克制美國一眾籃下強悍。我坐在西班牙記者堆旁，他們看到美國半場只能43：43追平興高采烈，惟所以的「Vamos！Vamos！Vamos！」卻令我不爽。

「要影白頭佬！KD啦、Booker啦、Dame啦......」（高詩琦攝）

無理由，美國會打成這樣的。

心裏不爽也為美國表現煩惱，「要拉開啲」、「傳快啲傳多啲撲死佢地」、「KD要攞波推再造波」，腦海演繹「白頭佬」，造作得很。

誰料到易邊後，美國隊聽到我的話。

KD擔起發動巧攻勢責任，單擋傳邊，尼拉特、泰譚等外線炮接連跑動騰出空位起手，餘下來的時間變了美國表演秀。旁邊西班牙人仍有「Vamos」，但一切的鼓勵亦僅能獻給苦苦作戰轟入38分的羅比奧。

腦海演繹「白頭佬」，造作得很。（高詩琦攝）

泰譚拍拍心口上的國旗印章；啊，美國隊是志在東京奧運。（高詩琦攝）

心裏爽了，美國也以95:81取下勝利晉級4強。

完場後D格連肉緊地拍拍KD、尼拉特不斷拍掌、泰譚拍拍心口上的國旗印章；啊，美國隊是志在東京奧運。

眼看球員們步入更衣室，我迅速移動到採訪區一搏在1.5米之距與他們擦身而過。

原來，我很志在。

有份見證這樣的事，心裏有點震撼。（高詩琦攝）

*作為2000年代的NBA球迷，今日一戰最令我感動的是，西班牙、湖人名宿加素在第二節出場。賽後美國一眾紛紛與他相擁，因為今日8強一戰，就是加素的最後奧運。

嘩，有份見證這樣的事，心裏有點震撼。

是加素的最後奧運。（高詩琦攝）

回顧美國隊昔日的巨星陣容：（按圖放大）

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