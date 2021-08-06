東京奧運直擊丨羅比奧比美國男籃更耀眼　滄桑裏教曉我們要相信

8月3日，埼玉超級競技場內，上演着東京奧運男子籃球賽8強，美國對西班牙的超級大戰，即使「閉門」，各國媒體、奧委會代表還是趁機來觀賽，觀眾席半滿，大多數觀眾的手機和攝影師的鏡頭都對準了杜蘭特（Kevin Durant）。

我的目標明確，焦點對準羅比奧（Ricky Rubio）就按下快門。哪料整場比賽，大家的鏡頭都難再離開他。



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被羅比奧吸引，大概是2013年。當年這西班牙小子在NBA中外型出眾，一雙大眼靈動，卻最擅長No Look Pass，我很快就被他神乎奇技的助攻迷倒——無論隊友在哪，他都總着先機將球投到最刁鑽的位置。無奈數據上，他的強項總在助攻和偷球，得分很多時都是個位數、甚至是零；去年，他場均錄得NBA生涯新低的8.6分。

今屆奧運不僅能親眼看到這位8年偶像作賽，將整隊西班牙往背上扛的他單場得38分。（高詩琦攝）

以致我沒預期過，在今屆奧運不僅能親眼看到這個8年偶像作賽，將整隊西班牙往背上扛的他單場得38分，成為奧運及世錦賽史上在美國隊身上得分最多的球員，超越2002年世錦賽單場投進34分的奴域斯基（Dirk Nowitzki）。

賽前，我對身邊的行家攝影師說自己最愛西班牙9號，他自言不看籃球，但半場時也不禁說：「嘩，個9號真係全場最勁喎！」8強後Yahoo Sports的標題是：「羅比奧大爆發，但美國捱過了並打入4強」。

國際賽場是最適合羅比奧的舞台，他整場比賽極具侵略性，美國隊不得不派人輪流緊迫；直至比賽最後5分鐘，美國隊牢牢保持雙位數的優勢，相機觀景器裏的羅比奧控球過半場的步伐放緩了，看着隊友接連走籃炒粉，眼裏的失望和無奈是如此清晰；這才驚覺，當年笑容如陽光的男孩雖才30歲，卻已如此滄桑——無關他蓄了鬍子和長髮，而是明眸裏的不再有那份天真。

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無關他蓄了鬍子和長髮，但明眸裏的不再有那份天真。（高詩琦攝）

眼裏的失望和無奈是如此清晰。（高詩琦攝）

能見到羅比奧自是感動，卻也心酸，四戰奧運獲兩銀一銅，今屆更是8強止步，同事在賽後採訪區，親眼看着羅比奧難過得未有受訪便離去，偏偏他的隊友們仍談笑風生。賽後僅數小時，木狼即落實傳言，將他交易到騎士，換來普林斯（Taurean Prince）、2022的次 輪選秀權和一大筆現金。羅比奧一年前才以「回家」姿態返回木狼，但一年下來木狼只贏過23場，他作為後備薪酬也高，再次易手並不算荒謬。一天下來看這一切，說不難過是騙人的。

更難過的是，命運可曾善待這小子？我一邊離開籃球館，一邊將他的故事在腦海中重溫一次。

羅比奧一年前才以「回家」姿態返回木狼，卻又被換到騎士。（高詩琦攝）

羅比奧登陸NBA之初，遇上2011年停擺，經理人安排他到洛杉磯打練習賽，同場的是加尼特（Kelvin Garnett）、皮亞斯（Paul Pierce）、保羅佐治（Paul George），某天，KG叫住他，「Ricky！小朋友！你要去明尼蘇達吧？為那裏的人付出所有吧，他們也會以一切回報你的。」

怕他聽不懂，KG最後重複道：「要相信、相信（Trust）！」這個字，從此沒有離開他腦海。

日本今夏重重熱浪，走在街上數分鐘已相當難耐；夏天也永不會是羅比奧最愛的季節。他在NBA首個球季便斷了十字韌帶和膝外側副韌帶，夏休努力復健之時，媽媽確診肺癌，治療兩年才暫時康復。2015年夏天，他母親癌症復發、急速擴散，15/16球季，他如常隨木狼走遍各地，每天跟父親透過電話更新情況，卻總是因為母親突然喊痛而掛線；無數個在酒店的晚上，他質疑自己為何不在摯親身旁，精神無法集中、傷患纏身，場內場外的人生都遭透。2017年夏天，他把握短假期、花17小時旅行回家見媽媽短短一天，數周後，她便離世。

「要相信、相信（Trust）！」（高詩琦攝）

從此世界不再一樣，小時候離不開的籃球成了他的眼中釘，「之後的一年我滿腔憤怒，責怪身邊的一切，責怪籃球，責怪身邊所有人。」那時他還未知自己患了抑鬱症，在運動員情緒健康還未被普遍正視的當時，人們只看到他在球場上的不濟。隨後他離開效力7年的木狼，離開明尼蘇達—大概彼此都需要個新開始吧。

羅比奧去到尤他爵士，碰巧遇上NBA改例讓球隊可在球衣胸口印上贊助廣告，爵士的廣告正是癌症研究基金籌款活動5 FOR THE FIGHT。他相信這代表命運自有主宰，不僅積極參與支持癌症病童的活動、更成立了自己的慈善基金去支援肺癌病人和貧困兒童。

命運自有主宰。（高詩琦攝）

為勝利爆發的羅比奧：（按圖放大）

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「相信」，相信再難過，總會有好事。2019年，西班牙事隔13年再奪籃球世界盃冠軍，羅比奧從高比拜仁手中接過MVP獎項，那一刻，他自覺從2008年的奧運銀牌至此，已是圓滿。此後的一切，再一屆的奧運，大概也是錦上添花吧？也許他在2024年還會再戰巴黎，但他知道眼前更重要的是什麼—用籃球去協助他人渡過困境，這是他答應過母親要做到的。

我拉着攝影器材走進埼玉站，對羅比奧故事的回憶戛然而止，心底裏為西班牙出局的遺憾消散、轉成了動力。謝謝羅比奧，我最喜歡的籃球員，8年後他以一場精彩表現，提醒我要相信命運、更要相信自己走來的每一步、每個低谷，都積累而成就了今天更好的自己。

出局後翌晚，他在instagram上載了西班牙隊照，「為了這團隊驕傲，謝謝」，既已交出最好的自己，就相信未來終會引領你到值得達到的高度吧？

羅比奧已交出最好的自己。（高詩琦攝）

西班牙難阻美國男籃出線：（按圖放大）

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