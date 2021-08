東京奧運丨加素史高拿奧運後退役　「老人家們應該讓路」

東京奧運進入4強階段,今屆男籃焦點除了落在當錫(Luka Doncic)帶領殺出一條血路的斯洛文尼亞外,就是五戰奧運、41歲老將史高拿(Luis Scola)和加素兄弟(Pau Gasol和Marc Gasol)。

有如行走的「博物館」,史高拿和加素分別代表阿根廷和西班牙出戰今屆奧運,兩隊皆於周二(3日)的八強戰止步,並在完賽後宣佈退出國家隊。



41歲的體力和恢復速度已經不及少年時,上場時間也有所調整,史高拿場均上陣26.5分鐘,加素只有12.9分鐘。

黃金一代碩果僅存

史高拿的最後一場對上澳洲,全場時間只剩51.4秒,但賽事早已是垃圾時間,這時史高拿被換出。不管是阿根廷隊還是澳洲隊,場館內所有人都為他站立鼓掌。史高拿揮手致意,回到板凳上,用毛巾擦去汗和淚,懷着滿滿的不捨,目睹球隊以59:97大比數敗陣。

史高拿的最後一場奧運。(Getty Images)

「我以為我們會贏。」史高拿說道,以為這不會是最後一場,所以並沒有預料到,但這並沒有影響他享受賽事:「很明顯,我已經41歲,我很可能不會再打球。」覺得自己的精力已經無法應付,坦言只是時間的問題。

回顧2004年雅典奧運,首戰的史高拿曾夥拍真路比利(Manu Ginobili)為阿根廷打敗美國隊帶來一面金牌,震驚球壇,後來也在2008年北京奧運再拿下銅牌。生涯參加過5次世界盃和奧運,昔日的隊友早已退下火線,史高拿已是黃金一代碩果僅存的球星,終於在2021年走到終點。

41歲但仍能保持場均20多分鐘的時間。(Getty Images)

難掩不捨。(Getty Images)

讓年輕的上位

41歲的加素和36歲的馬克加素在西班牙征戰多年,同樣今屆8強敗陣後決定退出國家隊。西班牙於八強中以81:95不敵美國,比賽結束時,鏡頭一轉到加素身上,神情呆濟,鬍鬚和鬢腳都白了。全場他只上彈6分17秒,沒有得分,他深知這會是自己的最後一場奧運。

41歲的加素也退下火線。(Getty Images)

回溯西班牙男籃歷史,輝煌的那幾年,同樣給了美國男籃莫大的威脅,全靠加素這一批。如今加素堅到最後一場,但仍敗給了美國隊。

然而,哥哥的退出也讓馬克加素意識到要將位置空出,讓小將有機會向上爬。加素為西班牙奪得過兩面奧運銀牌、一面銅牌、一次世界盃冠軍;馬克加素剛取得過兩面銀牌和兩次世界盃冠軍。

馬克加素也36歲了。(Getty Images)

西班牙和阿根廷也面臨一個青黃不接的局面。(Getty Images)

馬克加素坦言:「年輕球員必須出戰,為了讓他們能夠充分展示自己,老人家們應該讓路了。」同樣,史高拿知道自己和加素同日退出,覺得有趣,也認同要讓新面孔出現。

西班牙和阿根廷也面臨一個青黃不接的局面,相信老將會退役後,會出現好一段時間的低潮,但這也才會出現新刺激。

「Heroes come and go, but legends are forever.」

事後,FIBA和不少球員在社交平台上向老將們致敬,就像真路比利在Twitter上說:他們標誌着一個時代。

讓出機會,小將上場。(Getty Images)

