籃球潮物︱占士版Space Jam來了　眾星齊登場　收錄別注版手機殼

今年暑假，占士（LeBron James）「踩過界」走入大螢幕，主演《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam：A New Legacy）。雖然網路電影資料庫IMDb評價只有4.3分，但其實電影故事發人深省，球星雲集，有齊笑點和視覺效果。

戲內的卡通角色《樂一通》（Looney Tunes）更成為不少週邊商品主角，有手機殼品牌聯乘推出相關產品。



跟1996年米高佐敦主演的第一集《太空也入樽》一樣，占士在這套全新版本，同樣在戲中飾演「自己」——一個想兒子們踏上和自己一樣路的球星。無奈小兒子鍾情遊戲設計，父子間產生矛盾，進而促成一場虛擬世界的籃球賽，沒有固有的規則，反而有遊戲中的「Combo」、絕招、「Chok 技」等等，讓堪稱地上最強的籃球員占士也相當無力。

電影中，占士因為希望小兒子走上自己預期中的路，而無視了對方的愛好，從交手中，占士發現到兒子的長處所在，兩人冰釋前嫌，也讓其追尋自己的興趣。

電影《太空也入樽：改朝換代》中，占士因為希望小兒子走上自己預期中的路，而無視了對方的愛好。（YouTube 截圖）

電影《太空也入樽：改朝換代》中，占士當然要大騷球技。（YouTube 截圖）

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這是一部真人動畫運動喜劇電影，主角是籃球員、球星，除了占士還有尼拉特（Damian Lillard）、戴維斯（Anthony Davis）、K湯臣（Klay Thompson）與WNBA球星Diana Taurasi和NNeka Ogwunmike參與其中；5人均由真人演出，隨後變成改良版卡通籃球員，組成對抗占士的「Goon Squad」。

有趣在於電影將各人的特色完美呈現，例如戴維斯的一字濃眉，尼拉特的「手錶」絕招、Diana Taurasi的白曼巴外號。其中最引人發笑的是，占士對卡通版的戴維斯說：「兄弟，是時候分開你兩道眉，很醜」，像是在說真心話。

NBA、WNBA球星卡通版：

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Tune Squad。（YouTube 截圖）

另外，電影中也充滿華納兄弟出品的彩蛋，例如《廿二世紀殺人網絡》、《哈利波特》、《權力遊戲》等場景；小丑Pennywise、鬼修女、King Kong等都有「客串」其中，只是「巨星」的派頭已經相當足夠。

Casetify聯乘《SpaceJam：A New Legacy》。（Casetify提供）

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有手機殼品牌聯乘推出Space Jam相關電子配件，如iPhone Case、Air Pods Case和Switch Case等，其中當然有賓尼兔和一眾 Tune Squad 隊友，另外有特別版銀色籃球皮革手機殼，是與真實籃球無異的荔枝皮革手感。除了有強調保護性的防摔保護殼系列，還有霓虹流沙保護殼、竹纖維保護殼及流沙防摔保護殼。