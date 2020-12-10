【籃球潮物】李小龍經典不朽精神　Kobe球鞋曾以黃黑配色致敬偶像

國際知名武術家及武打巨星李小龍已離開大家47年，他的精神及哲學思想一直影響後世。適逢今年是李小龍80歲冥壽，一向以手機殼為主的Casetify趁此推出特別版產品，更首推生活單品，一個黃色亮眼的籃球更是籃球迷不容錯過！

李小龍自成一家的武術哲學，影響幾代人，除了種種武術招數，一句「Be Water，My friend」教導大家不要被形式所限，融會貫通自然能進退自如。

李小龍一生拍攝不少經典的武打電影，形象深入民心。（網上圖片）

貴為武術界標誌人物，李小龍原來與籃球也不無關係，最為人所知便是《死亡遊戲》中與「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）對打一幕。現實之中，渣巴為李小龍的徒弟，二人相識於加州大學洛杉磯分校。渣巴從師父身上學會紀律和武術精神，尤其是拉筋伸展的重要，減低渣巴在20年NBA生涯的受傷機會。

渣巴與師父李小龍這一場經典對打，大家應該仍然記憶猶新。（instagram截圖）

已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）也是李小龍的忠實擁躉，在籃球路上堅持李小龍「無招勝有招」的理念。高比深受李小龍不受傳統所限的精神啟發，將李小龍的實用、靈活和速度，糅合於籃球技術，令他於球場內既能鋒利如矛亦能堅固若盾。

高比在球場內總是目光如炬直視對手，如此的眼神與李小龍的殺氣眼神有幾分相似。（Getty Images）

高比對李小龍的崇拜，令他甚至在自己簽名鞋系列中推出「Bruce Lee」配色。正因李小龍與籃球的關係，Casetify在一系列極具視覺風格的手機殼及電子周邊產品以外，首次推出的生活單品中亦有特別版籃球，成為籃球迷必搶之選。

早前復刻的Kobe 5 Protro Bruce Lee配色。（Nike.com）

球星高比與K.艾榮（Kyrie Irving）戰靴以Bruce Lee配色元素致敬（按圖放大）：

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這個籃球以李小龍《死亡遊戲》經典的黃色緊身衣為主色，印上極具象徵的「龍頭」圖案，還有李小龍的名言之一：「Defeat is a state of mind（被擊敗是一種心理狀態）。」

其實這句的接續還有以下的意思：「在自己認輸之前，沒有人是真真正正被打敗。（no one is ever defeated until defeat has been accepted as a reality）。」這句哲理十足的話放到籃球之上也正正合用，一天未放棄奮鬥，根本沒有落敗之說；只有打從心底認為自己輸了，那才是真正被擊敗。如此有收藏價值的籃球，籃球迷不能錯過！

Casetify首次推出生活單品，包括大家極為吸引的籃球。（官網圖片）

細看Casetify最新聯乘產品（按圖放大）：

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同場加映，女生也容易配襯的粉紅球鞋（按圖放大）：