【籃球潮物】李小龍經典不朽精神　Kobe球鞋曾以黃黑配色致敬偶像

國際知名武術家及武打巨星李小龍已離開大家47年,他的精神及哲學思想一直影響後世。適逢今年是李小龍80歲冥壽,一向以手機殼為主的Casetify趁此推出特別版產品,更首推生活單品,一個黃色亮眼的籃球更是籃球迷不容錯過!

李小龍自成一家的武術哲學,影響幾代人,除了種種武術招數,一句「Be Water,My friend」教導大家不要被形式所限,融會貫通自然能進退自如。

李小龍一生拍攝不少經典的武打電影,形象深入民心。(網上圖片)

貴為武術界標誌人物,李小龍原來與籃球也不無關係,最為人所知便是《死亡遊戲》中與「天勾」渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)對打一幕。現實之中,渣巴為李小龍的徒弟,二人相識於加州大學洛杉磯分校。渣巴從師父身上學會紀律和武術精神,尤其是拉筋伸展的重要,減低渣巴在20年NBA生涯的受傷機會。

渣巴與師父李小龍這一場經典對打,大家應該仍然記憶猶新。(instagram截圖)

已故傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)也是李小龍的忠實擁躉,在籃球路上堅持李小龍「無招勝有招」的理念。高比深受李小龍不受傳統所限的精神啟發,將李小龍的實用、靈活和速度,糅合於籃球技術,令他於球場內既能鋒利如矛亦能堅固若盾。

高比在球場內總是目光如炬直視對手,如此的眼神與李小龍的殺氣眼神有幾分相似。(Getty Images)

高比對李小龍的崇拜,令他甚至在自己簽名鞋系列中推出「Bruce Lee」配色。正因李小龍與籃球的關係,Casetify在一系列極具視覺風格的手機殼及電子周邊產品以外,首次推出的生活單品中亦有特別版籃球,成為籃球迷必搶之選。

早前復刻的Kobe 5 Protro Bruce Lee配色。(Nike.com)

這個籃球以李小龍《死亡遊戲》經典的黃色緊身衣為主色,印上極具象徵的「龍頭」圖案,還有李小龍的名言之一:「Defeat is a state of mind(被擊敗是一種心理狀態)。」

其實這句的接續還有以下的意思:「在自己認輸之前,沒有人是真真正正被打敗。(no one is ever defeated until defeat has been accepted as a reality)。」這句哲理十足的話放到籃球之上也正正合用,一天未放棄奮鬥,根本沒有落敗之說;只有打從心底認為自己輸了,那才是真正被擊敗。如此有收藏價值的籃球,籃球迷不能錯過!

Casetify首次推出生活單品,包括大家極為吸引的籃球。(官網圖片)

