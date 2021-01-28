籃球潮物︱CASETiFY聯乘NBA出手機殼　一手掌握總冠軍獎盃不是夢

Jumper
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籃球周邊商品與潮流品牌不時聯乘，從常見的球鞋、服裝以至日常作品也不乏特別又限量的產品。現在NBA官方與CASETiFY合作，推出一系列以籃球為主題的電話殼，讓各位球迷生活也被籃球包圍。

CASETiFY過去鮮有出現與籃球相關的產品，近期在李小龍聯乘系列中推出黃色籃球可說是突破之作。未想到竟然陸續有來，甚至與NBA官方合作，實在令一眾球迷驚喜。

這次聯乘推出5款電話殼，包括最為人認識的NBA標誌球員剪影，甚具型格。

Casetify早前首次推出生活單品，包括極為吸引以李小龍為主題的籃球。（官網圖片）

相信Casetify聯乘NBA系列令一眾球迷非常期待。（官網圖片）

細看CASETiFY最新聯乘產品（按圖放大）：

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要數到最特別一定非金色總冠軍獎盃電話殼莫屬，適逢CASETiFY成立10周年紀念，機背以18K金製成並於右上角刻有特別的「10」數字，質感十足。如此特別的籃球系列手機殼，籃球迷實在不能錯過！

以18K金製的NBA手機殼，刻上總冠軍獎盃圖案，加上10周年的字樣，零售價為7800港元。（官網圖片）

同場加映，8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

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24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）

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