NBA熱話︱渣巴大石砸死蟹後　占士稱已打疫苗　K艾榮帶頭堅持不打

新冠疫苗，打與不打，是個問題。

這問題不止纏繞香港人，貴為NBA球星，一樣有打針壓力。一直抗拒注射的湖人巨星勒邦占士（LeBron James），在球隊名宿渣巴出口術後，表示「為家人着想經已打針」。目前只餘下籃網主將K艾榮為首的少數球員，抵死不從。一場NBA疫苗大戰，似乎勝負已分。



作為一個龐大利益集團，NBA對疫苗取態快狠準。2019/20賽季一度受疫情影響暫停4個半月之久，他們不會容許這種史無前例的干擾再度上演。

聯盟強調沒有強迫球員接種，惟早在今年4月總裁施華（Adam Silver）公布：「70%球員至少已打一針」。勒邦占士、K艾榮等星級球員，卻不在這70％之列。

最新消息：占士表示已射注新冠疫苗。（Getty Images）

占士突轉軚稱針已打

今年5月，當占士接受訪問時，拒絕回應是否已打疫苗，不置可否地笑稱，「沒有什麼大不了吧」，其實已是尚未注射的證明。

適逢NBA傳媒日，再次被問到疫苗問題，他突然口風一轉表示經已打針，「我知道，我之前曾經對這一切感到懷疑，但我之後有去研究此事，感到為自己、家人和朋友着想，最好還是注射，因此我決定這樣做。」他強調，「每個人也有權選擇他們認為對自己和家人正確的事。」

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NBA一代傳奇渣巴剛說完「不打疫苗者應被逐出球隊」，占士便乖乖打針。（Getty Images）

前一日渣巴強硬開腔

占士認為，「我們說的是人命和健康，我不喜歡干涉別人對他們自己身體和生活的選擇……你只需要做對自己和家人最好的事。」

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巧合的是，就在他承認已注射新冠疫苗前一天，湖人傳奇渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）直指沒有打針的球員，應被逐出球隊，揚言他們的行為並非「好隊友和好公民」，「這是一場我們全部人也有份的戰爭，口罩和疫苗是我們用來打這場仗的武器。」

K艾榮是少數至今仍拒絕就疫苗表態的球員。（Getty Images）

K艾榮拒答疫苗問題

根據ESPN消息，約90％ NBA球員已注射新冠疫苗。籃網球星K艾榮，正是餘下一成的代表人物。他在傳媒日再度拒絕透露是否已打針，也不肯回應到周日季前熱身賽對湖人前，會否完成注射，僅稱希望在此事上「保有私隱」。

「首先，我是一個人。」艾榮稱，「當然活在公眾目光下，大家對我的世界發生什麼事有很多問題，不過我只想保持這方面的私隱，好好處理它，並按計劃與球隊一起向前。」

艾錫公開承認未打疫苗，遭到瘋狂狙擊。（Getty Images）

艾錫被瘋狂狙擊

NBA反疫苗小組成員，還有魔術前鋒艾錫（Jonathan Isaac），他周日發帖稱，「神才可決定你應否注射疫苗。」消息被瘋傳後，網民杜撰出各種版本，他被迫出面解釋自己並非不反對疫苗，只是相信每個人應有選擇權利，「我不是反疫苗，不是反醫學，也不是反科學。我不是在閱讀黑人歷史或看過特朗普的記者會後，才有現在的立場。」

「我對每天辛勤工作確保大家安全的奧蘭多以至全球醫護人員，只有尊敬，我母親也在醫療界工作一段長時間。感謝神我能活在一個有疫苗的社會，讓我們可以有方法保護自己。」然而艾錫認為，每個人應有自由選擇權利，「我可毫不羞愧地稱，我對現在注射疫苗感到不安。每個人也不一樣，我們來自不同地方，擁有不同經驗和信仰。畢竟那是將藥物放入體內，應該是個人選擇，不受其他人意見左右。」美國以至西方民間社會十分信賴疫苗，近月甚至出現瘋狂狙擊反疫苗人士的「疫苗塔利班」。

艾錫拒注射疫苗令他受盡騷擾，令他一再在Twitter發文以正視聽。（Twitter）

球員最終或不得不打針

NBA沒有硬性規定球員必須注射疫苗才可出賽，球證和與球員密切接觸的職員則必須打針。即使如此，球員最終或受制各地政府防疫新規定而要「就範」。

本月較早時間，紐約和三藩市政府分別規定12歲以上人士進入NBA球場在內的大型場館，必須注射疫苗。換言之，兩地3支NBA球隊，包括K艾榮效力的布魯克林籃網、紐約人和金州勇士球員，如非豁免必須打針才可出戰主場賽事，否則可被禁止入場。禁令只針對主場球員，作客球隊球員不受當地政府限制之列。

CNN消息指，紐約人全隊球員均已打齊針，籃網和勇士則未做到或取得有關豁免。勇士球員韋健士（Andrew Wiggins）早前以宗教理由申請豁免，惟已遭NBA拒絕，令他無法在主場賽事上陣。