【NBA】字母哥曾兩度拒絕占士　敵友不能共存的「獨男」

友誼第一，比賽第二。

小學課本學的一句「名言」無疑也適用於NBA球星之間，不少球員即使在場上拼個你死我活，但場外仍然有不少友好的互動。

朋友、對手，角色更改自如；但上季剛奪總冠軍兼MVP的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）表示，這一套對他並不適用。



NBA球員之間，不乏亦敵亦友的組合，例如占士（LeBron James）、韋迪（Dwyane Wade）、基斯保羅（Chris Paul）和安東尼（Camelo Anthony）最具標誌性。除此之後，「巨頭」之間即使稱不上兄弟，球場外甚至社交平台上也常有互動，算是球迷追星的另一種樂趣。

字母哥（Getty Images）

+ 2

不過，字母哥並不認同。

近日接受希臘電視台COSMOTE TV的訪問時，字母哥坦言自己拒絕球星們訓練邀請的原因。「我做人假不了，我不想和他們做朋友；如果我們一起喝咖啡，之後這樣走上場，怎能再用手肘對着他們？我不能。」字母哥直接表示自己不能場內、外各一副面孔，如果做了朋友，再做對手就會心軟。「如果我愛他們，場上也會一樣，無法對他們做出狠心的事，我知道自己的性格，不想陷自己入困境。」

字母哥除了明星賽會打打「快樂籃球」，基本上都不太可能見到他手軟。（Getty Images）

字母哥：「我知道自己的性格，不想陷自己入困境。」（Getty Images）

因此字母一直以來都獨來獨往，除了明星賽會打打「快樂籃球」，基本上都不太可能見到他手軟。即使是社交平台上，字母哥也從不追蹤其他球員，更不用說一起練習。他曾兩度拒絕過占士，包括訓練和《Space Jam 2》的角色。