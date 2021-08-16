【NBA】湖人換血以經驗衝冠　占士加盟前班底悉數離隊

「家有一老，如有一寶」，看來是湖人新季的交易宗旨。

休季期間NBA球員分別配對新東家，湖人除了送走古斯馬（Kyle Kuzma），接回侯活（Dwight Howard）和阿里沙（Trevor Ariza），換來「三雙」製造機韋斯保克（Russell Westbrook）和安東尼（Carmelo Anthony）。

組成平均31.6歲的資深陣容，湖人促成聯盟「老人院」，老鬼相遇，奪冠不是夢？



豪華的陣容，並沒有太多人看好，其中格芬（Blake Griffin）就是其中一個，「你看是很好，我就碰過這樣 的局面，豪華陣容並不管用。」另外，年齡也是一個隱憂，畢竟單季82場，對體力是一個挑戰。

湖人新加盟球員：（按圖放大）

+ 3

不過有也有美國媒體認為，湖人的陣容中至少有5位未來名人堂的成員，不管是生涯得分還是季後賽經驗也屬前茅。就好像1998年的公牛，就是由35歲的佐敦（Michael Jordan）、33歲的柏賓（Scottie Pippen）、37歲洛文（Dennis Rodman）等老將組成，平均年齡達33.8歲。雖然主力陣容中，占士（LeBron James）、安東尼和侯活已經年過35歲，但仍比當年冠軍隊公牛的平均年齡少2歲。

舊將回巢補強

除了安東尼和韋斯保克強勢加盟，為衝冠鋪路，還有舊將回巢補強。例如2009年阿里沙曾是湖人的正選小前鋒，於西岸決賽對上金塊偷走一球關鍵波，是當年問鼎冠軍的功臣。輾轉多年後，今年36歲的他，終簽下一份一年合約回到母隊。

另外，伊寧頓（Wayne Ellington）也曾效力過湖人一個賽季，今季回歸；侯活則第三度為湖人披甲，分別是2012年、2020年和2021年，由年少輕狂，與高比（Kobe Bryant）發生矛盾，首輪被馬刺隊淘，到自降身價全心全意輔助占士奪冠，侯活定必想再為生涯衝多一個冠軍。

舊將情牽湖人：（按圖放大）

+ 10

9將離隊 占士時代前人腳一個不留

除了老將加盟，組成「多巨頭」，湖人也徹底「換血」，哈勞（Montrezl Harrell）、杜蒙特（Andre Drummond）、卡路素（Alex Caruso）、馬基夫莫里士（Markieff Morris）等9人離隊，將占士入隊前的班底完全清空，今日（16日）也在Instgram上發布照片，逐一感謝9位離隊球員。

離隊球員的去向（按圖放大）：

+ 6

【NBA】高比奧尼爾VS戴維斯占士 誰是21世紀湖人最強雙人組合？

【熊仔講經咩】盤點NBA不爭氣的他 恨鐵不成鋼叫人失望

NBA熱話｜誰人能打破高比81分？ 奧尼爾點評5名現役得分機器

【Kobe逝世一周年】8與24放在心裏 感激你曾讓我們滿足到落淚

回顧奧運籃球：

東京奧運︱美國失敗中學習挫法國封王 杜蘭特並列史上最多金

東京奧運丨日本籃球走向世界 熱血背後是全國改革的十九個春秋

東京奧運直擊丨羅比奧比美國男籃更耀眼 滄桑裏教曉我們要相信

東京奧運丨町田瑠唯的矮小球員哲學 日本女籃一舉成亞洲借鑑