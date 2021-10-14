NBA｜黃蜂熱身賽主場恥辱性慘敗　全場得分不及獨行俠半場

熱身賽，顧名思義，熱身而已，何必太認真，達拉斯獨行俠對夏洛特黃蜂的熱身賽，正好證明這一點，客軍獨行俠全場6人得分雙位數；反觀黃蜂，僅得兩人僅僅得分上雙，最終慘敗一場。



NBA新球季常規賽美國時間下周二（19日）開鑼，各支球隊密鑼緊鼓出戰熱身賽，為新球季作好準備。

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由當錫及普辛基斯領軍的達拉斯，今仗造訪夏洛特拍跳，主隊黃蜂首節落後7分，以為是未入局，豈料第二節只攻入13分，兩節合共30分，半場已輕鬆被拋離逾30分。半場休息過後，主隊依然未有起色，並在第三節交出更不堪的分數，僅拿下11分，最後一節稍為好轉，惟得分依舊未能「破二」，只得18分，結果球隊以59：127慘敗一場。

獨行俠今仗打得輕鬆，結果以壓倒性的68分大破對手。（美聯社）

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黃蜂今場的尷尬比數，全隊只得馬田（Cody Martin）及布肯（James Bouknight）分別拿下11及12分；相反，熱身賽未嘗一敗的獨行俠，今場愈打愈有，全隊6人得分雙位數，主將當錫僅戰26分鐘，大局已定後，早早坐在後備席「嘆世界」。

大局已定，當錫早在後備席輕鬆等完場。（Twitter截圖）

黃蜂今仗全場的得分，也不及獨行俠上半場，而68分的差距亦是近15年來最大分差的一場賽事。雖說熱身賽無關痛癢，黃蜂在一眾主場球迷面前吞下恥辱性大敗，確實是「醜死鬼」。

「細細佬」拉美路波爾全場僅得4分，無法阻止球隊慘敗。（美聯社）

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