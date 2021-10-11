【NBA】籃網K艾榮重申不打疫苗　強調「信主得救」毋懼缺席主場賽

近期提起NBA，除了熱身賽就是疫苗議題。距離新球季剩下10天，信奉伊斯蘭教、籃網的K艾榮（Kyrie Irving）仍表態不會接種疫苗，並強調有神保護就會安全。

籃網教練拿殊（Steve Nash）也「打定輸數」，表示已做好沒有K艾榮的主場賽事計劃。



美國州份的防疫守則各地而異，紐約及三藩市政府要求球員必須接種新冠肺炎疫苗才能參與訓練及在主場比賽。

K艾榮（Kyrie Irving）仍表態不會接種疫苗。（Getty Images）

當地球隊籃網、勇士卻有球員拒絕接種，惟後者前鋒安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）最後也同意接種疫苗，將如期趕上主場賽事，餘下的只有K艾榮「企硬」向疫苗擰頭。

作為籃網三巨頭之一，主場球迷當然希望新一季能一睹他的風采，但信奉伊斯蘭教的K艾榮日前再次重申自己心意而決，一切主自有安排。他在Twitter上寫道：「主已在保護我和我的子民，祂與我們一起。」

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信奉伊斯蘭教的K艾榮日前重新自己心意而決，一切神自有安排。（Twitter截圖）

縱使他已歸隊訓練，但毫無疑問如若一直拒絕接種疫苗，且紐約防疫規定維持不變，K艾榮新賽季將缺席至少43場常規賽。此球隊重心缺席，嚴重影響籃網戰術體系，教練拿殊也作最壞打算。

籃網三巨頭今季能否闖入總決賽？但K艾榮休能否出戰季後賽主場賽事呢？（Getty Images）

拿殊表示：「已經意識到他無法參與主場賽事，也許我們要在沒有他的情況下比賽，球隊已做好沒有了艾榮的準備，只是未能判斷這情況會持續多久，及影響有多大。」