NBA︱湖人熱身賽5連敗　韋斯保克失誤奇多　占士：我們需要時間

99：111，以冠軍為目標的洛杉磯湖人在熱身賽吃下5連敗。對上4場尚可以主力未齊腳為借口，今場勒邦占士、安東尼戴維斯、韋斯保克和安東尼4巨頭悉數正選上陣，依然不敵收起史提芬居里的金州勇士，難免令人對這支星味十足的「老人陣容」產生懷疑。

「三雙機器」韋斯保克在3場熱身賽合共只得20分、15助攻，失誤卻多達20次，占士表示，他們需要多一點時間建立默契。



韋斯保克、安東尼戴維斯和占士三巨頭首次聯手上陣，湖人卻吃下熱身賽5連敗。（美聯社）

湖人4巨頭得分達雙位數，最惹人注目的數據竟是失誤次數，上陣28分鐘的韋斯保克已有5次，占士在場26分鐘更達到6次之多。

賽後占士表示，「距離我們有能力達到的水平，仍需要多一點時間。我們一定會遇上表現未達預期的時候，也會有倒退之時，但那也只是成功必經階段。」

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占士認為，湖人加入新兵後仍需多點時間融合。（Getty Images）

「作為球隊領袖，我的工作首先就是自己不要氣餒。如果我能不氣餒，便能夠感染每個人。」占士嘗試為湖人近期在熱身賽的劣績解畫，「我從來不是一個能接受不過不失的人，惟在追求卓越之中，我明白一切也需要時間。」他相信，只要一直向目標進發，無論之後發生什麼事，球隊最後也能安然無恙。

今場不過是韋斯保克加盟後，跟占士、AD兩人首次聯手，因此占士所言其實不無道理。可是3仗加起來，韋斯保克的失誤高達20次，這位「數據王」對此全不擔心。

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韋斯保克失誤頻頻，他親自解釋原因何在。（Getty Images）

韋斯保克：我會諗到辦法解決

「失誤的確計算在我身上，幸好那並不計數的。」「韋少」的意思是，目前尚為熱身賽，失誤並不會計入他的球員生涯數據之內。

他對失誤一笑置之過後，也有解釋為何會有如此不尋常的數據在他身上出現，「一般而言，我在其他球隊一向負責得分，如今他們時常要我負責傳球分波，對我來說有很大分別，但我會解決它的。」

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安東尼戴維斯對湖人三巨頭的未來十分樂觀。（Getty Images）

他分析，「我只是在傳球時決定得太快，被對手伺機誘惑我……我要調節起來真的很容易，我會找到辦法的。」

安東尼戴維斯同樣樂觀，「占士、韋斯保克跟我一起合作時，我看到一些很好的東西。我們能做到的潛力是無限的，就算已看到有好東西，我們仍有很大進步空間。」

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