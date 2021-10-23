成龍盃籃球｜理大女籃失利出局響警號　譚偉洋點出三大難處

家家有本難念的經，籃球場上，即使是連膺大專盃三屆冠軍，球隊包攬近10名女子甲組球員的理工大學女籃也有。

外界看來，人腳、位置都屬同級球隊中最強，但從今場失敗中，可以看到強隊都有難處。



成龍盃籃球周六（23日）上演男、女子4強賽事，爭奪明天的決賽席位。其中女子組，中文大學對上理大，憑住張樂怡和岑芷晴分別攻入14分和13分，中大再下一城，以32：27、4分之微小勝理大。

理大的失利，除了因為外線火力大減，改用新人擔正外，主教練譚偉洋苦笑，認為就是打得差，然而這個「差」字藏有強隊、女籃根深柢固的問題，未解決。

理大4強出局。（張倩儀攝）

阿洋笑言就像是一場友誼賽輸波，但卻點出球隊的問題。（張倩儀攝）

「外界會覺得Poly的人腳最強⋯⋯」

「我都覺㗎，所以三屆冠軍⋯⋯我沒有包袱，因為我對她們有信心。」敗陣後，阿洋笑言就像是一場友誼賽輸波，但卻點出球隊的問題。由籃板不足、做不到有利的反擊快攻，到外線傷患、練習出席率等，愈點愈多。阿洋苦笑：「想贏就一定的，但輸都要檢討問題；也要欣賞對手，因為對手進步得比我們快。」

中大等不同的強隊都一直在進步。（張倩儀攝）

成龍盃四強精彩時刻（按圖放大）：

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過去幾年，理大在大專女籃中獨大，但其他強隊如中大、浸大、港大和城大都一直在追趕，站在頂端，阿洋深明必需居安思危。「我跟她們說：現在我們是不進則退，以為用已有的就夠贏但其實不是。」

一、球員出席率

甲組球員滿門，但同時也衍生一個多年來難以解決問題，出席率。兼顧球會，不少球員都會有練習「撞時間」陷入抉擇的時候，阿洋坦言由李祉均年代，這已是不解的問題，只能與球會協調，「季初可以多去球會練習，但到了一、二月，就要多放時間回來。」

隊中球員大多都是甲組人腳。（張倩儀攝）

雖然看似是一個兩方得益的做法，但事實上，每次練習都不能齊腳「夾波」，默契又從何而來？特別是理大球員大多是球會主力，備有單打能力，就像「All Star」情況般更需要時間配合。

二、球員Over Train

協調球會和大專，同時也出現另一個狀況。

「球員好容易Over train。」阿洋也明白，球員們除了1星期2-3天的大專隊練習，還有2-3天的球會，部分球員還要隨港隊訓練，同時兼顧學業。休息和身體恢復的時間不足，傷患也隨之增加。

休息和身體恢復的時間不足，傷患也隨之增加。（張倩儀攝）

現時理大單是外線傷兵就有三，球季也馬上展開，對教練來說確是難題之一。因此，與校內的物理治療學系合作，成了理大球隊的得天獨厚的優勢。「今年一支物理治療團隊隨隊，季初就已經發現到球員有勞損的問題，除了幫大家做治療也幫忙賽前的包紮。」阿洋表示團隊中，大多是物理治療學生，也當成是學習的機會，將來或有機會有更多人投入運動行業。

三、只顧造就隊友

剛提到的「All star」人腳，有時候是雙面刃。

理大的班底近年相當華麗。（李澤彤攝）

雖然理大創下大專三連冠，阿洋仍表示沒有包袱。（張倩儀攝）

一般或會形成「爭波打」，一隊要5個籃球才夠分的情況，但也有另一個極端，就是她們。「太禮讓了，成日想造就隊友。」阿洋笑說，感覺是關係好，和睦才不願爭功勞，但卻成了另類問題：「能起手自己不起，成天想要多傳一下，變相Shot selection不好，又易被守到，有時候真的要自私一點。」

由練球到比賽，用這樣的心態應戰，都不會是一個健康的做法：「特別是實力很近的比賽就緩不過來。」球員持球都不先想自己，反而扭不回侵略性強的一面。

阿洋曾說過，拿捏着教女籃和教男籃的不同。（張倩儀攝）

教練團的難處和轉變

「以前我當她們係『好勁」咁教，現在當係『好渣』咁教。」

「我成日都話她們『渣』。」

阿洋不諱言，即便隊中大多數是女籃中的強人。三年前，阿洋曾說過，拿捏着教女籃和教男籃的不同，才發現：很多預期女生懂的意識，原來都不懂、定下的進攻系統，需要比預期多的時間消化，「這幾年，明白建立的關係和互信好重要 。」

一場敗陣，是面對問題的機會。（張倩儀攝）

與球員溝通，起初對理大教練團中幾位大男人來說，並不容易，但顯然他們也嘗試着和女孩們合作。「例如進攻戰術有多個選項，但她們寧願選擇少一點，我說：這是低水平籃球，但她們卻認為這在女籃Work，Work咁就做吧。」阿洋舉例，坦言自己不是打女籃，所以練習中會不斷帶出問題，讓女孩們去想，然後再將不同意見整合，畢竟大家都是經驗球員，她們說的，反映的一些問題，都成了教練們的「Input」。

理大大專盃連膺三屆。（張倩儀攝）

球員們的難題

「她們都知道，在這裏要落到名，已經不簡單。」港隊、甲組、學界籃球名校，履歷百花爭豔，在理大站住腳，阿洋也深明有難度。用能力說話，主力、替補角色分明，「籃球不是一個分享的運動，主力就是主力，可能上場三十分鐘，後備幫忙上場頂十來分鐘。」阿洋主張有能者居之，而不是用比賽試人：「要試練波就已經試好，所以必須在練習中表現給我看，你值得這個位置。」

即使是甲組球員都不擔保一定有落場時間，隊內的良性競爭激烈，出場時間也要爭取：「要爭做正選，唯一方法就是好過個主力。」阿洋笑言。

教練很難、球員也很難，要經營一支球隊更難，但想必強隊的「強」，就在於迎難而上。