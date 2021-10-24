成龍盃籃球｜浸大女籃防守力壓中大　劉常學劍指大專再捧盃

成龍盃大專籃球賽於圓玄學院陳國超興德小學舉行決賽日。

女子組賽事，昨日浸會大學和中文大學分途出擊，擊敗科技大學和理工大學晉級今日的決賽，兩隊今天激戰連場，上演一場防守大戰，最終浸大憑反擊快攻以36：29獲勝，取得今屆成龍盃冠軍。



浸大和中大實力相若，但中大內線和板櫈深度皆較為輸蝕，身高和身形略遜，只能靠主力衝搶，加上仍未適應籃框的場地因素，外圍都鮮有中籃。

張樂怡多次闖入內線。（張倩儀攝）

成龍盃男女子組決賽圖輯：

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兩隊一度膠着，雖然浸大在第二節憑防守反擊，多球上籃得手後佔上風，但中大靠徐穎榆和張樂怡闖入內線上籃而追回分差。

下半場，兩隊改以全場緊迫，望以反擊打破僵局。浸大劉常學屢屢上籃和罰球命中，拉開優勢至7分；中大雖有陸施晴籃下博得「And-1」 再有張樂怡射入兩球三分，但未能攻破浸大積極的防守陣，最終浸大以36：29獲勝。

兩隊的防守都相當積極，多在半場迫使對手失誤。（張倩儀攝）

劉常學坦言Back to back 賽事體能消耗大（張倩儀攝）

今場攻入12分的劉常學（Ida），完場捧起獎盃。連續的「Back to back」賽事，她笑言體力有點不足：「中大速度快，聯防比較主動，我們上場都以緊迫防守，體力消耗大。」

儘管再難，浸大還是順利封后，不過Ida表示這未算最重要：「因為強隊很多都未預備好，只是我們比較早開季、早入局，所以這個冠軍都不可以作準。」Ida今年Year 4，為浸大打入過兩次決賽，但都屈居亞軍，對她來說最想一定是接下來的大專盃冠軍。

「有多渴望？」我問。

「渴望到我一個平時不會罵人的人，都會因為隊友偷懶而罵人。」Ida認為雖然人腳、位置都齊，但不努力何以得到一個真正屬於自己的冠軍？理大、中大、城大、港大，女籃強隊都虎視着，Ida心知更不能怠慢。

「打了5年，真的想拿一次冠軍。」Ida笑得眼睛瞇起來，話語間，感受到決心卻無比大。

徐穎榆身兼多職，由控球到籃板都包辦。（張倩儀攝）