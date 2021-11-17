【NBA】居里又一神級演出　37分7籃板5助攻　獲籃網球迷高呼MVP

「咖哩」今日又一傑作，面對有隊友杜蘭特（Kevin Durant）助陣的籃網，勇士史提芬居里（Stephen Curry）交出9個三分、全場最高37分。
居里神勇表現除了助球隊僅用3節就征服了主隊，籃網球迷完場後也忍不住向這名NBA史上最佳三分射手高呼MVP。
上周五，勇士史提芬居里已累積3359球三分，超越雷阿倫（Ray Allen）成為NBA史上第一三分射手，然而這份氣勢一直延續。今日面對籃網，居里首節就已轟入4個三分，其後籃網第2節命中率下降，遭勇士乘勢追擊。
易邊後，勇士於第三節將領先擴大到20分，速速「殺掉」了比賽。「垃圾時間」居里繼續狂入三分，加上杜蘭特後段因肩痛問題提早退場，籃網板凳抗力軟弱，最終勇士以117：99大勝一場。
居里今日三分14射9中，為本季第3次，然而開季14場他已經投進76個三分球。37分、7籃板及5助攻，此神級表現也讓籃網球迷反向他高呼MVP。問到獲對手球迷吶喊，居里賽後笑說：「絕對很奇怪，但對我們來說很有趣，很感激他們的支持。」
西岸球隊的隊名由來：（按圖放大）
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