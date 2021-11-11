【NBA】懶理湖人棄用　「禿曼巴」公牛展身價　上陣22分鐘轟16分

前湖人控衛「禿曼巴」卡路素（Alex Caruso）日前在電台表示，離開紫金兵團皆因球隊報價太低。然而轉頭公牛的他大放異彩，今日面對獨行俠後備上陣更以高效率的16分、6抄截展現自己身價。

就在湖人戰況不穩之際，不少球迷逐漸把韋斯保克（Russell Westbrook）及卡路素作比較。



面對3連勝的獨行俠，公牛也不甘示弱，雙方比分緊咬至上半場尾段，公牛才能保持7分領先優勢。上半場僅一次出手並命中的卡路素，易邊後手感火熱，再次從後備席上場，並先後命中三分，助公牛拉開比分至10分。

卡路素以高效率的16分、6抄截展現自己身價。（路透社）

其後卡路素徹底炒起了主場氣氛，第4節開始未幾，他再次命中三分，並終以7投6中，三分4中3，以極高命中率拿到了16分，助公牛117：107擊敗獨行俠。

值得一提是，卡路素今仗交出6次抄截，平了自己生涯單場抄截紀錄，今季場均貢獻2.63次抄截的數據，助他暫列聯盟抄截王第一。

卡路素今仗交出6次抄截，平了自己生涯單場抄截紀錄。（Getty Images）

卡路素在「新工」大放異彩，舊東家的球迷可謂看得酸溜溜。湖人本季薪資高達1億6478萬美元，惟他們為換來高薪的韋斯保克，幾乎把半隊奪冠班底砍掉從來。

卡路素賽前在一節目中也談及離開湖人的原因：「我一直沒有收到任何球隊的消息，包括湖人隊；至當天下午6點他們才來電，但湖人的報價不是我要能接受的，我從另一支球隊可獲更多。」

韋斯保克韋斯保克表現飄忽，讓球迷不得不想念卡路素。（美聯社）

據知湖人當時只願意開出2年1500萬美元的合約，惟以卡路素的實力遠遠高出這個數字，再對比韋斯保克的飄忽表現，看來湖人賭注並不成功。