NBA｜只差2球創造歷史　居里明早勢加冕三分王　雷阿倫提早祝賀

近期談到勇士賽事，基本上唯一焦點落在史堤芬居里的三分數目。

就在今日作客溜馬，他投進了5個三分，距離打破雷阿倫紀錄、史上三分王的名銜只差兩球。



12月勇士狀態起伏，只有3勝3負的戰績，當中在3場敗仗中居里的命中率不足25%，外界開始批評他急於破紀錄，忘掉了實際。

史堤芬居里今日作客溜馬投進了5個三分，距離史上三分王的名銜只差兩球。（Getty Images）

今日面對溜馬，勇士近大半場都在追趕分數，至尾節但在第四節最後時刻，居里與韋金斯（Andrew Wiggins）拿下關鍵7分，勇士有驚無險以102：100擊敗溜馬。

居里轟下26分、6板及6助攻。（美聯社）

賽前需要7球三分就打破雷阿倫（Ray Allen）紀錄的居里，全場出戰35分鐘20射8中，三分15次起手得5中，轟下26分、6板及6助攻。距離雷阿倫2973球三分紀錄，居里只有2球之遙，明早勇士作客紐約人，預料歷史一刻將會出現。

三分入球榜第一位：雷阿倫（Ray Allen），7429次起手，2873球入，40%命中率。（Getty Images）

在今天賽開，雷阿倫就談到自己多年來被球迷賞賜的稱號，他就婉轉地提前祝賀居里：「（史上最偉大射手）以後不要這樣叫我了。」

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